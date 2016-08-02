Наказали за окурок
Кадиша НЫГМЕТ, Акмолинская область
Причиной взыскания стал окурок, который гражданин Б. выбросил неподалеку от СТО. Тем самым, как следует из материала дела, «он загрязнил общественное место, совершив мелкое хулиганство».
По данным пресс-службы ведомства, постановлением суда гражданин Б. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 434 части 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях («мелкое хулиганство»), за что, вопреки ожиданиям самого подсудимого, ему назначили административный арест на целые сутки.