Наказание неминуемо

В Министерстве внутренних дел прокомментировали громкий скандал вокруг Алматинской академии МВД им. Макана Есбулатова, где недавно погиб курсант. В частности, было сказано, что департаментом полиции города Алматы проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства», в ходе которого будут проверены все доводы, изложенные родственниками погибшего.

«В учебное заведение была направлена специальная группа из числа руководства и ответственных сотрудников департаментов кадровой политики и собственной безопас­ности Министерства внутренних дел. По результатам проверки в МВД состоялась дисциплинарная комиссия», – сообщили в ведомстве.

При этом было отмечено, что приказом министра внутренних дел от занимаемой должности за отсутствие должного контро­ля за организацией работы в вверенном подразделении освобожден начальник академии Смаилов О. Х.

Также представлен к освобож­дению его заместитель, курирую­щий воспитательно-идеологическую и кадровую работу. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены еще 16 ответственных сотрудников академии, из которых 5 также освобождены от занимаемых должностей.

– Назначена комплексная проверка, в том числе учебного процесса, бытовых условий, морально-психологического клима­та, финансово-хозяйственной дея­тельности академии, – проинформировала пресс-служба МВД. – Аналогичные проверки по поручению министра Ерлана Тургумбаева будут проведены в 1-м квартале 2021 года во всех учебных заведениях МВД.

Трагедия произошла 13 декаб­ря. Девятнадцатилетнего курсанта обнаружили повешенным в одном из подсобных помещений столовой академии.