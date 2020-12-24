Наказание неминуемо

В Министерстве внутренних дел прокомментировали громкий скандал вокруг Алматинской академии МВД им. Макана Есбулатова, где недавно погиб курсант. В частности, было сказано, что департаментом полиции города Алматы проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства», в ходе которого будут проверены все доводы, изложенные родственниками погибшего.
«В учебное заведение была направлена специальная группа из числа руководства и ответственных сотрудников департаментов кадровой политики и собственной безопасности Министерства внутренних дел. По результатам проверки в МВД состоялась дисциплинарная комиссия», – сообщили в ведомстве.
При этом было отмечено, что приказом министра внутренних дел от занимаемой должности за отсутствие должного контроля за организацией работы в вверенном подразделении освобожден начальник академии Смаилов О. Х.
Также представлен к освобождению его заместитель, курирующий воспитательно-идеологическую и кадровую работу. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены еще 16 ответственных сотрудников академии, из которых 5 также освобождены от занимаемых должностей.
– Назначена комплексная проверка, в том числе учебного процесса, бытовых условий, морально-психологического климата, финансово-хозяйственной деятельности академии, – проинформировала пресс-служба МВД. – Аналогичные проверки по поручению министра Ерлана Тургумбаева будут проведены в 1-м квартале 2021 года во всех учебных заведениях МВД.
Трагедия произошла 13 декабря. Девятнадцатилетнего курсанта обнаружили повешенным в одном из подсобных помещений столовой академии.