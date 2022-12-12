Токаев рекомендовал чиновникам не увлекаться путешествиями в виртуальном мире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства посоветовал меньше увлекаться социальными сетями, потому что необходимо учитывать мнения всех категорий населения, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Ситуация сегодня такова, что внимание госорганов приковано больше не к реальным чаяниям народа, а к лентам социальных сетей, которые имеют мало общего с реальностью. К примеру, правоохранительные органы быстро и четко реагируют на незначительные административные проступки, растиражированные в СМИ и социальных сетях", – заявил глава государства.

Токаев отметил, что социальные сети стали хорошей площадкой для диалога власти и общества. Но это далеко не единственный формат взаимодействия.

"Его нельзя абсолютизировать, поскольку он охватывает лишь небольшую часть нашего общества. Самим сотрудникам министерств, акиматов, и аппарата Правительства не советую увлекаться путешествиями в виртуальном мире, потому что наказания будете получать в реальном мире. Виртуальный мир тем опасен, что порождает иллюзии и заблуждения. Нельзя воспринимать каждый комментарий "диванного эксперта" как всенародную поддержку или, наоборот как всеобщее порицание и осуждение.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения, эффективно решать непосредственные проблемы граждан.

"Миллионы казахстанцев ежедневно спокойно и на совесть выполняют свою работу, трудятся во благо Родины – учат детей и студентов, лечат пациентов, строят дома, выращивают хлеб, убирают улицы и парки. Большинство из них далеки от политики и хайпа социальных сетей. Вот они – и главная опора нашей страны. Поэтому именно такие люди в первую очередь должны ощущать реальную поддержку "слышащего государства", – заключил президент.