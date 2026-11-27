Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что по факту видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, полицией возбуждено уголовное дело и проводится расследование.



Личности несовершеннолетних установлены. Они вместе с родителями доставлены в полицию. С их участием проводятся следственные действия.



Несовершеннолетние поставлены на профилактический учет. Их родители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. В адрес Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.



Расследование продолжается. Всем обстоятельствам произошедшего будет дана правовая оценка. Кроме того, по факту распространения видеозаписи в социальных сетях возбуждено уголовное дело.



Полиция напоминает, что за распространение порнографических материалов и иного противоправного контента предусмотрена уголовная ответственность.