Накажут за клевету Свежий выпуск 554 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Но в ходе расследования было установлено, что кражи на самом деле не было. Женщина, обвинив свою знакомую, таким образом хотела устроить ей неприятности. Однако ей это не удалось сделать – сотрудники полиции защитили честное имя и вывели на чистую воду обманщицу.

Теперь неприятности возникли у нее. В отношении обманщицы и клеветницы возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершенном тяжком преступлении». Дело же, возбужденное по факту кражи, как сообщила пресс-служба ДВД Павлодарской области, прекращено.