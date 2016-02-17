​Наказы населения должны исполняться

Как отметили участники встречи – председатели первичных партийных организаций, члены комиссии парт­контроля и предвыборного штаба, а также кандидаты в депутаты гормаслихата, предстоит масштабная работа. В частности, будут взяты на карандаш все жалобы, просьбы и предложения горожан, поступившие в ходе отчетных встреч с акимом Талдыкоргана Багдатом Карасаевым. Кроме того, консультанты филиала проведут прием граждан, предоставив им возможность высказать свои чаяния напрямую.

Уже определен круг наиболее важных наказов населения, за исполнением которых будут следить партийцы. В их числе – улучшение санитарного состояния города, газификация, ремонт дорог, развитие пригородных зон. Без внимания инспекторов партийного надзора не останутся также вопросы строительства жилья и детских садов, уличного освещения, повышения качества пассажирских перевозок. Как сообщил руководитель горотдела ЖКХ Малдыбай Калиев, сейчас в очереди на улучшение жилищных условий стоят 12 600 человек, отремонтированы 179 из 245 городских дворов.

По словам заместителя председателя талдыкорганского филиала партии Асии Ахметовой, главная задача – усилить общественный контроль за деятельностью государственных органов, укрепить доверие граждан через расширение обратной связи между властью и обществом.