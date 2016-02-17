​Наказы населения должны исполняться

Свежий выпуск
427
Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

Как отметили участники встречи – председатели первичных партийных организаций, члены комиссии парт­контроля и предвыборного штаба, а также кандидаты в депутаты гормаслихата, предстоит масштабная работа. В частности, будут взяты на карандаш все жалобы, просьбы и предложения горожан, поступившие в ходе отчетных встреч с акимом Талдыкоргана Багдатом Карасаевым. Кроме того, консультанты филиала проведут прием граждан, предоставив им возможность высказать свои чаяния напрямую.

Уже определен круг наиболее важных наказов населения, за исполнением которых будут следить партийцы. В их числе – улучшение санитарного состояния города, газификация, ремонт дорог, развитие пригородных зон. Без внимания инспекторов партийного надзора не останутся также вопросы строительства жилья и детских садов, уличного освещения, повышения качества пассажирских перевозок. Как сообщил руководитель горотдела ЖКХ Малдыбай Калиев, сейчас в очереди на улучшение жилищных условий стоят 12 600 человек, отремонтированы 179 из 245 городских дворов.

По словам заместителя председателя талдыкорганского филиала партии Асии Ахметовой, главная задача – усилить общественный контроль за деятельностью государственных органов, укрепить доверие граждан через расширение обратной связи между властью и обществом.  

Популярное

Все
Елена Рыбакина победила на старте турнира в Риме
В Алматы мопедист сбил полицейского после требования остановиться
Нарушения в сфере медобследования беременных выявили в Актау
Современную систему орошения полей начнут производить в Казахстане
Причину гибели семьи озвучили санврачи в Алматинской области
Проблемы экспортных поставок Казахстана в Китай обсудили в главном таможенном управлении КНР
Из Казахстана пытались вывезти около 100 тысяч незадекларированных евро
В Уральске пропавшую школьницу нашли на крыше многоэтажки
Нарушения выявили в "Озенмунайгазе"
Массовая драка закончилась стрельбой во дворе многоэтажного дома в Кызылорде
Сенаторы встретились с судьями Конституционного Суда
Маулен Ашимбаев поделился видеолекциями Школы аналитики
Авиакомпания "FlyArystan" объяснила, почему пассажиры не могут вылететь из Кызылорды в Астану
Ташкенбай завоевал первое золото на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III
Пятерку лучших бойцов Казахстана назвал Жалгас Жумагулов
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима
Стали известны итоги пятого дня ЧМ по боксу в Ташкенте
Отправляясь на службу, вряд ли кто-то из призывников думал о том, что вернется домой героем
В преддверии Дня защитника Отечества столичных журналистов пригласили посетить воинскую часть. Представителям СМИ показали, чему научились солдаты за время службы
В конце прошлого года воинская часть 5573 отметила свое 15-летие. Жители Астаны встречаются с военнослужащими в темно-синей форме с надписью «Ұлттық ұлан» каждый день
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Пять новаций Социального кодекса
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине

Читайте также

Сенаторы встретились с судьями Конституционного Суда
Маулен Ашимбаев поделился видеолекциями Школы аналитики
Дома ста нуждающихся семей бесплатно подключат к газу в сто…
Аттестация показала...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]