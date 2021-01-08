Общество
Наказывать за коррупцию будут жестче в Казахстане: увеличены сроки и штрафы
Екатерина Елисеева
В Казахстане с 2021 года будут жестче наказывать за коррупцию. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов в ходе прямого эфира в Facebook, передает корреспондент Kazpravda.kz

Олжас Бектенов сообщил, что на сегодняшний день по поручению Главы государства в Уголовный кодекс внесены соответствующие поправки.

"К примеру, если прежде за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса (дача взятки в значительном размере – прим. автора), максимальная санкция составляла до 5 лет лишения свободы и, соответственно, это деяние признавалось преступлением средней тяжести, то в новой редакции верхний порог наказания увеличен до 7 лет, что автоматически относит это преступление к категории тяжких с соответствующими правовыми последствиями: запрет условно-досрочного освобождения, невозможность отбытия наказания в колонии минимальной безопасности", – сообщил он. 

Бектенов отметил, что теперь и берущие, и дающие взятки будут строго наказываться.

"Такие же жесткие меры – запрет на УДО и отбытие наказания в колонии минимальной безопасности – будут применяться и к лицам, осужденным за посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно либо преступной группой, либо лицом с использованием своего служебного положения", – дополнил Бектенов.

По его словам, кроме увеличения сроков лишения свободы, возросли и размеры штрафов за дачу взятки и посредничество во взяточничестве.

"К примеру, теперь для дающих простую взятку до 50 МРП (до 145 тысяч тенге – прим. автора) минимальный размер кратного штрафа увеличен вдвое – с 10-кратного до 20-кратного размера взятки. Приведу пример. Если лицо осуждено за дачу взятки в сумме 100 тысяч тенге, то минимальный штраф, который может быть назначен ему судом, составит 2 миллиона тенге. Прежде размер минимального штрафа составлял 1 миллион тенге", – продолжил Бектенов. 

Он отметил, что аналогично вдвое увеличен порог кратного штрафа и для посредников. Например, по части 1 ст. 368 УК было
"от 5-кратной до 10-кратной суммы взятки", а стало – "от 10-кратной до 20-кратной суммы взятки".

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