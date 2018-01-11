Наказывать замминистров за неосвоенный бюджет предложил глава Минфина

С предложением привлекать к дисциплинарной ответственности заместителей министров, председателей комитетов и акимов областей за неосвоение бюджета обратился к Премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву министр финансов РК Бахыт Султанов в ходе заседания Правительства, посвященного итогам социально-экономического развития РК в 2017 году, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
"Неисполнение составило 21,1 миллиарда тенге, или 0,2 процента от общего объема расходов. Из них экономия – 2,3 миллиарда тенге, 3,4 миллиарда тенге – нераспределенный резерв. По бюджетному кодексу эти расходы не считаются неосвоением. Поэтому можно утверждать, что чистое освоение составило 99,9 процента", – сказал Султанов.
Также он отметил, что скоро состоится обсуждение результатов годового отчета в Парламенте, где придется поднять вопрос об ответственности за неосвоенные бюджетные средства.
"В этой связи, Бакытжан Абдирович, прошу Вас поручить центральным государственным органам, допустившим наибольшие суммы неосвоения, внести предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителей министров, председателей комитетов. Также акимы регионов, не освоивших целевые трансферты, должны привлечь к ответственности соответствующих должностных лиц", – заключил он.