Наконец построили!

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Валентина Мелехова

Ключи от долгостроя вручили костанайцам, нуждающимся
в жилье из госфонда.

Это событие стало долгожданным подарком, который приурочили к предстоящему Дню Республики.

Микрорайон «Кунай» начали строить в Костанае еще в 2019 году, но из-за проблем с подрядчиком сроки сдачи домов срывались несколько раз.
И вот свершилось чудо. Арендную многоэтажку № 1 в 83-м квартале наконец достроили, 16 семей обзавелись собственной крышей над головой. Это многодетные и неполные семьи, инвалиды, дети-сироты из числа очередников, нуждающихся в жилье из госфонда.

В квартире № 2 сразу два новосела. По старой доброй традиции первым порог «однушки» переступил котенок Вася. Такой символичный подарок своему племяннику Мирасу Бекишеву сделала Римма Мустафина.

– Мой племянник – сирота, я его опекун. Он 12 лет стоял в очереди на получение квартиры. Думала, что не доживу и не разделю с ним этого радостного момента. Но сегодня у нас случилось счастье. Отрадно, что, несмот­ря на некоторые проблемные вопросы, власти стараются их решить, чтобы поскорее помочь людям обзавестись собственным жильем. Такая забота важна, мы ее очень ценим, – сказала Римма Мустафина.

Почти вдвое больше, а точнее около 20 лет, квартиру ждала инвалид второй группы Олеся Фролова. Были моменты, когда уже и сомневалась, что получит жилье, ведь ждать пришлось поч­ти полжизни.

– Мы встали в очередь, когда дочери было 22, а сейчас ей уже 42, и вот наконец-то мечта сбылась. Туго было в самом начале: у нас не было собственной квартиры, снимали, тратили на это много денег. Сегодня дочери вручают ключи от однокомнатной квартиры, и мы очень рады этому событию, – рассказала Валентина Фролова.

Сейчас в микрорайоне «Кунай» активно ведутся работы по созданию инфраструктуры и благоустройству: построены дороги, запущены автобусные маршруты, установлены детские и спортивные площадки, высаживаются деревья. До конца текущего года завершится строительство школы на 900 мест, а в следующем году приступят к возведению еще одной – на 600 мест.

– До 1 января мы планируем завершить строительство всех начатых домов, а затем приступим к возведению новых. Следующая площадка будет открыта для десяти многоэтажек, а также малоэтажной застройки. Поз­же здесь начнется возведение детского сада, а в перспективе – врачебной амбулатории, поликлиники... Также в этом году мы планируем завершить проект по газу. Думаю, со временем «Кунай» обживется, обрастет и будет иметь полноценную инфраструктуру, – отметил аким Костаная Марат Жундубаев. –
В целом две очереди строительства микрорайона «Кунай» под­разумевают застройку на территории 400 гектаров. То есть в ближайшие 5–10 лет здесь будут проживать порядка 80 тысяч человек. Желаю, чтобы в этом микрорайоне зародилась и продолжалась счастливая жизнь, чтобы горожане себя чувствовали комфортно и были довольны тем, что они живут в Костанае.

Арендный дом № 1 в 83-м квартале микрорайона «Кунай» – второй по счету, который ввели в Костанае в текущем году. Первый заселили еще в одном новом микрорайоне «Юбилейный» в начале этого года. В этом же микрорайоне совсем скоро будет сдан уже третий арендный дом, а четвертый заселят ближе к концу года в микрорайоне «Аэропорт», тем самым завершив строительство всех арендных многоэтажек в областном цент­ре. Благодаря этому в общей сложности собственной крышей над головой обзаведутся 370 семей.

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