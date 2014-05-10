Наконец-то порадовали...

Солидный запас хозяйки поля создали еще в первом тайме, трижды поразив ворота соперниц. Голы в нашем составе забили Мадина Жанатаева и Бегаим Киргизбаева (2). В конце игры Марина Ялова подвела окончательный итог, а в составе болгарской дружины отличилась Борислава Кирева.

В тот же день лидеры нашей 7-й отборочной группы – француженки – дома разгромили команду Венгрии – 4:0. В семи проведенных матчах сборная Франции одержала семь побед. Наши спортсменки с четырьмя очками покинули последнюю строчку турнирной таблицы. Следующий матч дружина Казахстана проведет дома 14 июня против Венгрии.

Шведова – в полуфинале

Успешно на крупном турнире Mutua Madrid Open в парном разряде выступает казахстанская теннисистка Ярослава Шведова. Вместе с Анабель Мединой Гарригес (Испания) она пробилась в полуфинал.

О результатах матчей двух стартовых раундов с участием первой ракетки Казахстана мы уже сообщали. Далее в четвертьфинале Шведова и Гарригес встречались с россиянкой Анастасией Павлюченковой и Люси Сафаржовой (Чехия) и уверенно победили – 6:4, 6:2. Следующий барьер на пути к главному призу – италь­янская команда в составе Сары Эррани и Роберты Винчи. В другом полуфинале скрестят ракетки Си Сувэй (Тайвань) – Пэн Шуай (Китай) и испанки Габринье Мугуруса Бланко – Карла Суарес Наварро.

Задача – остаться в элите

Сегодня сборная Казахстана по хоккею с шайбой проведет в Минске свой первый матч в рамках очередного чемпионата мира. Соперники – национальная команда Германии.

После контрольных матчей, проведенных в Италии и Франции, главный тренер сборной Казахстана Ари-Пекка Селин назвал окончательный состав сборной РК. Место в элитной группе будут отстаивать вратари Виталий Еремеев, Алексей Иванов и Павел Полуэктов, защитники Алексей Литвиненко, Роман Савченко, Артемий Лакиза, Евгений Блохин, Максим Семенов, Кевин Даллмэн, Антон Казанцев, Алексей Васильченко, нападающие Дмитрий Уппер, Роман Старченко, Талгат Жайлауов, Николай Антропов, Андрей Гаврилин, Федор Полищук, Константин Романов, Константин Пушкарев, Михаил Рахманов, Андрей Спиридонов, Вадим Краснослободцев.

Помимо матча с немцами нашим землякам в предварительной группе «В» предстоит скрестить клюшки с хоккеистами Беларуси, Латвии, России, США, Швейцарии и Финляндии.

Юрий ЛИФИНЦЕВ