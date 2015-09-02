Накоплен солидный опыт Свежий выпуск

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов, а также дальнейшего участия компании в инфраструктурном развитии Казахстана в рамках программы «Нұрлы жол».

Нурсултан Назарбаев отметил хорошую историю сотрудничества «СИТИК Групп» с Казахстаном.

– Мы накопили солидный опыт за годы совместной работы. В своей деятельности на рынке Казахстана корпорация достигла положительных результатов. Сейчас наступают новые времена, появляются новые проекты и задачи, – сказал Глава государства.

В свою очередь Чан Чжэнмин поблагодарил Нурсултана Назарбаева­ за многолетнюю поддержку компании и созданные в Казахстане благоприятные условия для иностранных инвесторов, сообщила пресс-служба Президента.