​Накормим и соседей

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Салим МИФТАХУТДИНОВ, президент транснациональной корпорации «Глобальные технологии гармонизации», академик, вице-президент Международной академии интеграции науки и бизнеса, Москва

Россия и Казахстан давно и успешно сотрудничают в области экономики, что было еще раз подчеркнуто на недавней встрече президентов двух стран – Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в Астане. В данном ключе транснациональная корпорация «Глобальные технологии гармонизации» разработала и предлагает для внедрения в РК инновационную организационно-экономическую модель АПК, которая на деле обеспечила бы эффективное решение задач Стратегии «Казахстан-2050».

Системный анализ показывает, что сейчас сельское хозяйство Казахстана развивается экстенсивно. Импорт основных видов питания составляет более 60%. В то же время исследования показывают: АПК страны имеет огромный нереализованный потенциал, использование которого позволило бы республике накормить не только себя, но и соседние страны, доведя при этом удельный вес АПК в ВВП до уровня не менее 60%.

Учитывая необходимость обеспечения продовольственный безопас­ности страны, а также исходя из соображений продовольственной независимости, мы считаем необходимым пересмотреть структуру расходов бюджета в пользу развития сельского хозяйства. Однако без коренного изменения системы организации и управления АПК и эти деньги, по выражению Президента Н. Назарбаева, «будут уходить в песок». Поэтому необходима коренная перестройка системы организации и управления развитием АПК на основе инновационной организационно-экономической модели.

Разработанная нами модель АПК предполагает параллельное и поэтапное решение ряда задач. Во-первых, сформировать и реализовать вектор развития АПК – от мелкотоварного к крупно-товарному производству с переходом от вертикальной интеграции к горизонтально-вертикальной интеграции взаимодействия и взаимного развития составляющих АПК с использованием кластерного подхода.

Предлагается сформировать устойчивый вектор поэтапного укрупнения сельхозпроизводства на основе государственно-частного партнерства. Это будет выглядеть таким образом: от фермерского хозяйства – к фермерским кооперативам; от последних – к районным многоотраслевым акционерным агрокомплексам; от соответствующих районных структур – к областным.

Следующий этап – организация национального агропродовольственного консорциума с оптово-розничной торговой сетью, взаимодействующей с областными агрохолдингами.

Во-вторых, необходимо обеспечить высокий уровень и комплекс­ность механизации сельхозпроизводства на основе оптимальной структуры сельскохозяйственного производства с учетом природно-климатических условий и с использованием инновационных агротехнологий.

Предлагается разработать и реализовать национальную программу комплексной механизации АПК с введением организационно-экономического механизма интенсивного хозяйствования в системе государственно-частного сельскохозяйственного машиностроения. Необходимо проведение коррекции лизинговых программ по сельхозмашинам для оптимизации их парка.

Является актуальным создание национального консорциума сельскохозяйственного машинострое­ния с участием отечественных и зарубежных производителей сельхозмашин, продукция которых востребована АПК страны. Лизингополучателями должны стать областные агрохолдинги, которые арендуют сельхозмашины агрокомплексам и оказывают услуги фермерским кооперативам по механизации сельхозпроизводства.

Между агрокомплексами и фермерскими кооперативами предлагается ввести товарно-денежные отношения на основе товарных векселей, расчет по которым производится по конечным годовым результатам. Дополнительная прибыль, полученная за счет эффективной работы, должна распределяться между агрокомплексом и фермерскими кооперативами на пропорциональной основе.

При этом важно ввести индикаторы и оценочные показатели деятельности Министерства сельского хозяйства с установлением ежегодного плана по повышению продовольственной независимости – 10%, а также установить индикатор – уровень повышения экспорта сельхозпродукции от достигнутого с ежегодным плановым показателем, например в 5%.

Это лишь некоторые основополагающие элементы организационно-экономической модели интенсивного хозяйствования, которые могут быть детализированы в процессе создания первого образцово-показательного агрокомплекса в Алматинской области в составе экономического пояса Великого шелкового пути.

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