​Накрыли притон

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Марина МИХАЙЛОВА

Как сообщает пресс-служба ДВД города, в подпольном борделе были задержаны 10 «тружениц» коммерческого секса, а также две женщины и двое мужчин, которые управляли интим-бизнесом.

Начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД города полковник полиции Ерлан Оралбеков уточнил, что у подозреваемых в ходе процессуальных действий следственно-оперативной группой изъяты денежные средства в сумме 177 тыс. тенге, происхождение которых предположительно носит криминальный характер.

С начала года подразделения­ми алматинского ДВД выявлены 22 факта организации или содержания таких притонов, 14 фактов вовлечения в занятие проституцией. 

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