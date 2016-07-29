Как сообщает пресс-служба ДВД города, в подпольном борделе были задержаны 10 «тружениц» коммерческого секса, а также две женщины и двое мужчин, которые управляли интим-бизнесом.

Начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД города полковник полиции Ерлан Оралбеков уточнил, что у подозреваемых в ходе процессуальных действий следственно-оперативной группой изъяты денежные средства в сумме 177 тыс. тенге, происхождение которых предположительно носит криминальный характер.

С начала года подразделения­ми алматинского ДВД выявлены 22 факта организации или содержания таких притонов, 14 фактов вовлечения в занятие проституцией.