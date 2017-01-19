Стражи порядка совместно с судебными исполнителями проверили гостиницы и квартиры неподалеку от проспекта Сейфуллина, а также лиц, сдающих помещения в наем по часовому тарифу, на предмет выявления фактов занятия проституцией, сводничества и других противоправных действий. Были выявлены 6 гостиниц и одна квартира, где жрицы любви оказывали секс-услуги. В УВД Турксибского района города отметили, что материалы в отношении собственников уже направлены в суд для их привлечения к административной ответственности по статье 450 часть 2 Кодекса об административных правонарушениях – предоставление помещений для занятия проституцией. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 340 до 450 тыс. тенге.

– Целенаправленные рейдовые мероприятия по проспекту Сейфуллина и прилегающей к нему территории будут продолжены и впредь, – информировал начальник УВД Турксибского района подполковник полиции Жасулан Туруспаев. – Эта работа направлена на оздоровление обстановки на данном участке, выявление лиц, нарушающих общественный порядок и покой граждан, а также пресечение фактов сводничества и содержания притонов.