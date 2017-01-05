Уточнив у потерпевшей суть произошедшего и то, как выглядит и во что одет подозреваемый, участковый установил, что схожий по описаниям мужчина только что уехал на попутной машине в Павлодар. Не теряя времени, полицейский выехал вдогонку и, не дав возможности мужчине скрыться, задержал его.

Позже следствие установит, что подозреваемый, 23-летний уроженец Восточно-Казахстанской области, программист по образованию, узнал по Интернету, что в селе Алексеевка Щербактинского района слабое покрытие территории сигналами спутникового телевидения, и решил воспользоваться этим. На рейсовом автобусе он прибыл в данное село и направился в ближайший дом.

Представившись хозяевам сотрудником компании «Космос плюс», мужчина сообщил, что со следующего дня на телевидении пропадут все спутниковые каналы, так как произойдет смена спутника. При этом он показал потерпевшим заранее подготовленные листовки с текстом следую­щего содержания: «Рес­публика Казахстан переходит на цифровое вещание, и в связи с этим каналы нужно перенастроить, так как в последующем переустановка будет стоить дороже».

За «установку» он потребовал у сельчанина 7 000 тенге. После чего, взяв пульт от телевизора, вошел в меню антенны и начал делать вид, что настраивает. Получив деньги, «наладчик» ушел из этого дома и по той же схеме обманул еще двоих жителей села. Однако одна из женщин, настраивающая свой телевизор на космические параметры, отдав деньги, все же заподозрила, что стала жертвой обмана, и сразу же позвонила участковому инспектору полиции...

По факту проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество». А деньги изъяты и возвращены потерпевшим.