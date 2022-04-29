Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика , Транспорт
Наладить производство автокомпонентов планируют в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дальнейшего развития машиностроения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

С докладами выступили вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, генеральный директор АО «Казэнергокабель» Владимир Бобров и президент АО «Локомотив құрастыру зауыты» Марат Тлеубаев.

В  сфере машиностроения функционируют порядка 3 тысяч предприятий, заняты 115 тысяч человек. В общем объеме производства обрабатывающей промышленности (16,8 трлн тенге) машиностроение занимает 14%.

Одним из наиболее крупных секторов отрасли является автомобилестроение – 33,1%.

В ближайшие годы планируется расширить модельный ряд автомобилей, собираемых в стране, а также наладить производство автокомпонентов (бампера, сиденья, автомобильные стекла, пластиковые детали, шины и т.д.).

В ходе совещания были озвучены и проблемные вопросы отрасли. Так, на сегодняшний день в Казахстане отсутствуют аккредитованные лаборатории в сферах ж/д и электротехнического машиностроения, требуется разработка национального стандарта по кабельно-проводниковой продукции.

Кроме того, в сфере выпуска сельхозтехники необходимо наладить кооперацию между предприятиями для создания полной цепочки производства, а по закупкам недропользователей – принять меры для увеличения внутристрановой ценности.

При этом было отмечено, что отрасль в целом имеет значительный потенциал роста за счет импортозамещения, в связи с чем в рамках соответствующей программы намечена реализация более 20 проектов.

В качестве дополнительных мер развития машиностроения планируется провести работу по созданию базовых производств (снижение импорта стали) и обеспечению действующих предприятий сырьем.

Также в планах расширить финансирование Фонда развития промышленности.

Премьер-министр РК поручил проработать все озвученные предложения, чтобы в сжатые сроки по каждому вопросу выработать необходимые решения.

«Машиностроение является динамично развивающимся сектором экономики. Потенциал огромный и в части импортозамещения, и в части экспорта, особенно на региональные рынки. В этой связи мы должны поддержать динамичное развитие этой отрасли и реализовать необходимые меры поддержки», — сказал Алихан Смаилов.

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