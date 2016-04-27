Наладить прямые поставки продуктов питания из регионов в Астану поручил Президент

Экономика
Ксения Воронина
Наладить поставки пищевой продукции из регионов в Астану без посредников поручил акимам областей Глава государства, передает Kazpravda.kz.

"По данным Минсельхоза, отпускная цена десятка яиц с птицефабрик Акмолинской, Карагандинской областей составляет 170–180 тенге. А в магазине – 300. Разница в 76%! Цена за килограмм говядины в радиусе 50 км от Астаны 700 тенге, а на рынке 1200 тенге – 70%. Посредники зарабатывают ни на чем. А вы сидите, рот разинув, и смотрите на это", – обратился Назарбаев к представителям акимата столицы, присутствующим на совещании по развитию Астаны и ходу подготовки к Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017".

В этой связи Президент поручил наладить прямые связи между производителями и дистрибьюторами.

"Поручаю сейчас: близлежащие области, совместно с городом разработайте план мероприятий по налаживанию прямых связей между производителями и торговой сетью городов. Склады есть. Я был в Южно-Казахстанской области, они не знают, куда везти свою продукцию. Если есть хранилища, завозите сейчас, летом, осенью. Заполните их", – сказал Глава государства.

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