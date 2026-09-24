Налажен полив – жди изобилия

Такую урожайность в районе Самар с его частыми засухами и бедной почвой можно считать рекордной. В целом, по словам главы ТОО «Енбек Агро» Марата Кумарова, будущее местного сельского хозяйства – именно за поливным земледелием.

– В середине 70-х годов прошлого века случилась сильнейшая засуха, и местным аграриям пришлось ездить заготавливать солому в Уральск, Петропавловск и даже Тюмень, – вспоминает Марат Кусаинович. – На корм скоту использовали ветки. Косили камыш. После этих невзгод руководство райо­на взялось развивать поливное земледелие. На речках построи­ли плотины, нашли подземные воды.

В свое время в районе под орошение было отведено 4,7 тыс. га. Сейчас благодаря государственной поддержке полив восстановлен пока на 1,2 тыс. га. Так что району еще есть куда расти. К примеру, в «Енбек Агро» первую круговую дождевальную установку запустили в 2011 году. Она до сих пор на ходу, хотя, по словам фермера, уже заметно уступает новым моделям.

В нынешнем году хозяйство ввело дождевание еще на 90 га. Воду дает Ешкибайское водохранилище объемом девять миллионов кубометров, наполняющееся в основном во время паводка. На поля живительная влага поступает по подземному трубопроводу диаметром 1,6 метра, за которым, как и за плотиной, следит аграрное ТОО.

Огромным резервом для расширения территории поливных земель служит подземное озеро длиной примерно 50 км и шириной 15 км. Напор в скважинах, которыми сегодня пользуются окрестные хозяйства, составляет от 50 до 100 литров в секунду. Такие цифры говорят сами за себя.

Вместе с тем важное для сельского хозяйства направление столкнулось с проблемой, которую год назад обозначил Глава государства в Послании «Казах­стан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

«Мною была инициирована масштабная работа по изъятию неиспользуемых и незаконно полученных земель сельскохозяйственного назначения с их последующим перераспределением, – отметил в Послании Президент. – Земля не должна оставаться без хозяина, землю нужно выдать только тем, кто осознает ее ценность».

– Рядом с моими угодьями есть поля по одиннадцать, 15, а то и 50 гектаров, – говорит Марат Кусаинович. – Эти земли не возделываются, но они в чьей-то собственности сроком на 49 лет! Мы попросили владельцев продать эти участки. Нам отказали. Земля – стратегический ресурс. Я считаю, если человек сам не в состоянии обрабатывать землю, то он должен передать ее тем, у кого она будет работать.

Минувшим летом в районе как вариант расширения поливных площадей и внедрения водосберегающих технологий зародилось партнерство предприятия «Енбек Агро» с местным сельскохозяйственным колледжем. На участке в 230 га, закрепленном за учебным заведением, фермер за свой счет установил систему капельного орошения, обеспечил возможность дуального обучения.

Но в перспективе предприя­тие все-таки рассчитывает увеличить именно свои земли примерно на 400 га под сочные корма, чтобы помимо растениеводства заняться еще молочным животноводством. Участков, которые пока остаются заброшенными, немало. По словам Марата Кумарова, условия поз­воляют держать часть скота летом на пастбищах, часть – на откорме. Со сбытом молока нет проблем – молокозаводы готовы вносить за сырье предоплату или рассчитываться день в день.

– Мы знакомились с опытом Китая, – рассказал глава агропредприятия. – У нас рекордно крупной фермой считается МТФ на пять тысяч голов, в Китае есть хозяйства на 100 тысяч животных! Вот где реально молоко льется рекой! Мы планируем перенять китайскую технологию, закупить у них скот, получить ветеринарное сопровождение. В среднем для содержания одной коровы в местных климатических условиях необходим один гектар земли.

В целом в ТОО «Енбек Агро» водосберегающие технологии внедрены примерно на 300 га: на 230 га, занятых под подсолнечник, применяется капельное орошение, на 86 га, где растет кукуруза, работают «дождевалки». В соседнем предприя­тии «Талды Екпин» Дархана Мамбетова под полив отвели 350 га, на которых работают восемь дождевальных установок. Крестьянское хозяйство «Бирлик» приобрело две установки и орошает 114 га из 240.

– Орошаемые земли дают значительно более высокий уровень урожайности, – подчеркивает аграрий. – Государство уделяет водосбережению серьезное внимание, местная исполнительная власть готовит документацию по реконструкции системы орошения. Это та работа, которой мы будем заниматься в своем районе.