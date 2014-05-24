Налаживать прямые контакты

Собеседники отметили высокий уровень политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между Астаной и Токио. На встрече обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере индустрии и энергетики, науки и инноваций. В частности, стороны приветствовали решение о запуске производства автомобилей «Тойота» в Казахстане, которое будет способствовать развитию смежного производства и созданию новых рабочих мест. Они также выразили надежду на расширение культурно-гуманитарных связей и увеличение туристического потока, в том числе через открытие прямого авиасообщения между двумя странами.

Кроме того, И. Адырбеков и М. Камохара договорились продолжить совместную работу по налаживанию прямых контактов между законодательными органами двух стран. 

Адия КЕНЖЕГУЛОВА 

