Налегайте на мясо

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Гуляим Тулешева

Эти данные привел на отчетной встрече с населением заместитель Премьер-министра – министр сельс­кого хозяйства Умирзак Шукеев. По его словам, для дальнейшего повышения уровня конкурентоспособности пересмотрены подходы к государственному регулированию АПК с упором на защиту внутреннего рынка, расширение экспортных поставок, развитие торгово-логистической инфраструктуры, повышение доступности финансирования субъектов агропромышленного комплекса.

– Глава государства в Послании народу Казахстана поставил перед АПК страны амбициозную задачу – за 5 лет увеличить производительность труда и объем экспорта переработанной продукции в 2,5 раза. А для этого потребуется внедрение совершенно новых подходов, – сообщил Умирзак Шукеев.

Главным аграрным ведомством страны уже проведена работа по корректировке действую­щей Госпрограммы развития агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы с привлечением представителей агробизнеса, неп­равительственных организаций.

– Мы начали обращать особое внимание на вопросы сбыта продукции, проанализировав 30 основных ее видов. Какова ситуация на внутреннем рынке? Есть ли место для развития конкретных производств? Мы видим, что по 25 видам продукции у нас рынок удовлетворен, это больше 80–90%. Нехватка на внутреннем рынке есть по считанным видам продукции: это яблоки, мясо птицы, колбасные изделия, сыр, творог, сахар-песок. Ясно, что нам одновременно надо наращивать экспорт, – сказал он.

Однако ситуация на экспортных рынках становится все сложнее. В том числе по традиционным позициям – зерновым культурам и продуктам их переработки. По итогам 2017 года отмечалось уменьшение поставок в зарубежье муки на 164 тыс. тонн в Узбекистан и другие страны Центральной Азии, а также пшеницы – на 540 тыс. тонн в РФ и Иран.

Закономерно, что эти страны принимают меры и защищают свои внутренние рынки от импортной продукции, в ряде случаев проводя протекционистскую политику. К примеру, в России успешно реализуется инструмент льготного кредитования по ставке 3,5% до 15 лет. Процедура максимально упрощена, поэтому кредиты аграрии получают гораздо быстрее.

Уровень господдержки в РФ сос­тавляет 29% к валовому продукту сельского хозяйства. В Узбекистане также реализуется комплекс мер господдержки. По некоторым мерам у нас нет аналогов, по некоторым есть, но уровень поддержки существенно ниже, отметил Умирзак Шукеев.

В ходе отчетной встречи своими мнениями поделились и фермеры. В частности, Минсельхозу было предложено рассмотреть и утвердить перечень предоставляемых документов заемщиков и установить срок выдачи кредита не более 10 дней после подачи заявки. Также важно сократить перечень требуемых документов.

В ответе на это глава ведомства заметил, что чиновники в минис­терстве вряд ли должны регламентировать выдачу кредитов. А вот упрощать процедуру надо. Более того, ее надо автоматизировать, чтобы исключить коррупционную составляющую, резюмировал вице-премьер.

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