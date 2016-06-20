​Налево – бумагу, направо –стекло

Свежий выпуск
524
Наталья РЫЖКОВА, Караганда

В его организации и проведении объединили усилия Карагандинский областной акимат, филиал партии «Нур Отан», Ассоциация по управлению отходами, Программа развития ООН в Казахстане, НПП «Атамекен». Обсуж­далась актуальная тема, в которой сфокусировались сразу несколько важных проблем, в частности, охрана окружающей среды, внедрение «зеленой» экономики, безопасность здоровья населения через грамотное избавление от вредных химических элементов, вторичное использование материалов и многое-многое другое.

В приветственной речи вице-министр энергетики Гани Садибеков выделил задачи, которые следует решить как можно скорее в интересах оздоровления окружающей среды.

– Ежегодно образуется до 5–6 миллионов тонн твердых бытовых отходов, 98% из которых вывозится на свалки и полигоны. Их у нас свыше 4 тысяч, но узаконены только порядка 500. Поэтому одна из приоритетных задач – создание системы эффективного управления отходами.

По словам вице-министра, отходами занимаются 115 предприятий. Они перерабатывают лишь 90 тыс. тонн отходов (это менее 2% от общего количества) и выпускают более 20 видов продукции. Поэтому сегодня коммунальные службы вынуждены рекультивировать старые и строить новые полигоны, нанося урон природе. Но при таком отношении к делу в 2025 году ежегодный показатель образования ТБО в стране достигнет 8 млн тонн. Чтобы стимулировать отрасль сбора и переработки бытовых отходов, министерством уже ведется работа по внесению предложений о предоставлении налоговых преференций для тех предприятий, которые будут заниматься ТБО.

На пленарном заседании и на сессиях выступили эксперты, руководители предприятий и экологических общественных объединений. Участники, прибывшие из разных областей страны, рассмотрели казахстанский и международный опыт управления ТБО. Были изучены кредитные возможности финансовых институтов и условия инвестирования проектов. Руководители компаний и эксперты обсудили введение расширенных обязательств производителей на электронное и электрическое оборудование, упаковку, тару и другое как стимулирование их утилизации в регионах.

Обмен опытом среди предприятий в транспортировке, сортировке и переработке ТБО, развитии бизнеса на региональном уровне способствует открытию возможностей в создании совместных проектов и привлечении инвестиций. Иными словами, семинар-совещание стал диалоговой площадкой. Участники посетили успешно ведущие сортировку и переработку отходов предприя­тия. Богатый положительный опыт на протяжении нескольких лет имеют карагандинские ТОО «Промотход Казахстан», «ГорКомТранс» и агропромышленный комплекс «Волынский», а в Темиртау – ТОО «ТТК» и НПП «Темиртау ЦветМет».

Замечу, что в областном центре раздельный сбор мусора без агитации и рекламы поддержало большинство жителей. Наши граждане выезжают в гости в европейские страны, видят, как там устроен быт, соблюдается безукоризненный порядок во дворах и на улицах, и берут себе на заметку лучший опыт. Теперь и в Караганде в некоторых районах установлены зеленые металлические контейнеры для сбора бумаги, пластика и стекла. Они заполняются довольно быстро. Каждый пятый житель ведет у себя в доме правильный сбор бытовых отходов. Немало аргументов в пользу кропотливой просветительской работы с населением привел в выступлении о роли общественных организаций в формировании экологической культуры через опыт общественного объединения «Посади дерево» его лидер Дамир Каримов.

Популярное

Все
Убийство 16-летнего Шерзата: гвардейцев вывели патрулировать улицы Талгара
«Простой и эффективный» учебник по казахскому языку разработали в Караганде
Казахстан получил статус страны-организатора «Игр будущего» 2026 года
Каналы незаконной миграции ликвидировали в регионах РК
Житель Уральска отсудил у больницы компенсацию за смерть матери
Тело военнослужащего Нацгвардии обнаружили в Шахтинске
Стоимость билетов на последний турнир Надаля «улетела в космос»
Казахстанские скалолазы завоевали две медали чемпионата Азии в Китае
Назгуль Маратова завоевала бронзу Grand Slam по дзюдо в Абу-Даби
В США заявили о возможном предотвращении покушения на Трампа
Лишние 117 млн тенге оплатили жители Жанаозена за сортировку мусора
Более 1 млн жителей Сан-Паулу остаются без света
«Вопросов много» – мажилисмен усомнился в статданных по борьбе с безработицей
Какие спортивные события пройдут на этой неделе в Казахстане
«Таза Қазақстан»: еще 130 саженцев деревьев посадили активисты в Актау
Установлены требования к знанию госязыка для получения гражданства РК
Министр труда высказалась о формализации занятости в сельском хозяйстве
Поливной сезон завершился в Казахстане
Основные проблемы рынка труда озвучила Жакупова
Контроль за бюджетными стройпроектами ужесточат в Казахстане
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Эксперты МВФ рекомендуют Казахстану «чинить крышу в солнечные дни»
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Балетный триптих «Сакральные танцы» представили на сцене «Астана Балет»
Удочеренная американской семьей девушка из Казахстана покончила с собой
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Международный форум «Ядерная наука и технологии» открылся в Алматы
Токаев произвел кадровое назначение в МВД
Акцент на экономику
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Водитель «под кайфом» и пассажир напали на патрульных в Уральске
Международные наблюдатели оценили проведение референдума по строительству АЭС
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
В Атырау появится дендрологический парк
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Принцип «слышащего государства»
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности

Читайте также

О здоровье матери и ребенка
В село пришла вода
Не повторить печальный опыт
Крупнейшую ферму построят в ауле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]