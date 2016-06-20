​Налево – бумагу, направо –стекло

В его организации и проведении объединили усилия Карагандинский областной акимат, филиал партии «Нур Отан», Ассоциация по управлению отходами, Программа развития ООН в Казахстане, НПП «Атамекен». Обсуж­далась актуальная тема, в которой сфокусировались сразу несколько важных проблем, в частности, охрана окружающей среды, внедрение «зеленой» экономики, безопасность здоровья населения через грамотное избавление от вредных химических элементов, вторичное использование материалов и многое-многое другое.

В приветственной речи вице-министр энергетики Гани Садибеков выделил задачи, которые следует решить как можно скорее в интересах оздоровления окружающей среды.

– Ежегодно образуется до 5–6 миллионов тонн твердых бытовых отходов, 98% из которых вывозится на свалки и полигоны. Их у нас свыше 4 тысяч, но узаконены только порядка 500. Поэтому одна из приоритетных задач – создание системы эффективного управления отходами.

По словам вице-министра, отходами занимаются 115 предприятий. Они перерабатывают лишь 90 тыс. тонн отходов (это менее 2% от общего количества) и выпускают более 20 видов продукции. Поэтому сегодня коммунальные службы вынуждены рекультивировать старые и строить новые полигоны, нанося урон природе. Но при таком отношении к делу в 2025 году ежегодный показатель образования ТБО в стране достигнет 8 млн тонн. Чтобы стимулировать отрасль сбора и переработки бытовых отходов, министерством уже ведется работа по внесению предложений о предоставлении налоговых преференций для тех предприятий, которые будут заниматься ТБО.

На пленарном заседании и на сессиях выступили эксперты, руководители предприятий и экологических общественных объединений. Участники, прибывшие из разных областей страны, рассмотрели казахстанский и международный опыт управления ТБО. Были изучены кредитные возможности финансовых институтов и условия инвестирования проектов. Руководители компаний и эксперты обсудили введение расширенных обязательств производителей на электронное и электрическое оборудование, упаковку, тару и другое как стимулирование их утилизации в регионах.

Обмен опытом среди предприятий в транспортировке, сортировке и переработке ТБО, развитии бизнеса на региональном уровне способствует открытию возможностей в создании совместных проектов и привлечении инвестиций. Иными словами, семинар-совещание стал диалоговой площадкой. Участники посетили успешно ведущие сортировку и переработку отходов предприя­тия. Богатый положительный опыт на протяжении нескольких лет имеют карагандинские ТОО «Промотход Казахстан», «ГорКомТранс» и агропромышленный комплекс «Волынский», а в Темиртау – ТОО «ТТК» и НПП «Темиртау ЦветМет».

Замечу, что в областном центре раздельный сбор мусора без агитации и рекламы поддержало большинство жителей. Наши граждане выезжают в гости в европейские страны, видят, как там устроен быт, соблюдается безукоризненный порядок во дворах и на улицах, и берут себе на заметку лучший опыт. Теперь и в Караганде в некоторых районах установлены зеленые металлические контейнеры для сбора бумаги, пластика и стекла. Они заполняются довольно быстро. Каждый пятый житель ведет у себя в доме правильный сбор бытовых отходов. Немало аргументов в пользу кропотливой просветительской работы с населением привел в выступлении о роли общественных организаций в формировании экологической культуры через опыт общественного объединения «Посади дерево» его лидер Дамир Каримов.