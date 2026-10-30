Налибаев ознакомился с инфраструктурными проектами ВКО

Модернизация,Инфраструктура

В Послании народу Казахстана Глава государства поставил задачи по развитию транспортно-логистической отрасли, наращиванию транзитного потенциала и модернизации дорожной инфраструктуры. Их выполнение является одним из ключевых приоритетов деятельности Правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом строительства новой транспортной развязки на пересечении проспекта Сатпаева и улицы Жібек жолы в Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Движение по развязке будет открываться поэтапно с учетом требований безопасности. Первый вице-премьер дал ответственным руководителям поручения по соблюдению сроков строительства и обеспечению качества работ. Ожидается, что пропускная способность развязки увеличится с 85 тыс. до более 200 тыс. автомобилей в сутки.

Первый заместитель Премьер-министра также принял участие в церемонии открытия объездной дороги перевала Тереңсай и моста через реку Пихтовка. Новые объекты позволят повысить безопасность дорожного движения и улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами региона.

Мост через реку Пихтовка протяженностью 175 м расположен на высоте 45 м над ущельем. Это самый высокогорный автомобильный мост в Казахстане. Строительство объекта в условиях крутых горных склонов, глубокого ущелья и сложного рельефа потребовало применения современных технологий и инженерных решений с учетом геологических и природных особенностей местности. Возведение моста, состоящего из семи пролетов и восьми опор, стало одним из наиболее ответственных этапов строительства объездной дороги.

Перевал Тереңсай ранее считался одним из наиболее сложных участков для автомобилистов. В зимний период снежные бури и гололед значительно затрудняли проезд, нередко приводя к временному ограничению движения. Крутые подъемы и сложные повороты требовали от водителей повышенной осторожности. Теперь транспортный поток будет перенаправлен на новую трассу. Объездная дорога протяженностью около 12 км позволит миновать опасные серпантинные участки перевала, снизится риск дорожно-транспортных происшествий.

«Это важное событие не только для региона, но и для развития транспортной инфраструктуры всей страны. В соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство продолжит работу по модернизации транспортной инфраструктуры Казахстана и расширению транзитных возможностей регионов. Новая дорога придаст импульс социально-экономическому развитию Восточного Казахстана, повысит туристический и инвестиционный потенциал области. От всей души поздравляю всех с этим знаменательным событием», — сказал Нурлыбек Налибаев.

Новая дорога улучшит транспортное сообщение между Усть-Каменогорском и районами Алтай, Үлкен Нарын и Қатон-Қарағай, обеспечит более безопасный и удобный проезд для местных жителей, грузоперевозчиков и туристов.

Кроме того, повысится доступность популярных туристических направлений, включая Бухтарминское водохранилище, Катон-Карагайский государственный национальный природный парк и санаторий «Рахмановские ключи». Это создаст дополнительные возможности для развития туризма, укрепления экономических связей и повышения транспортной доступности отдаленных населенных пунктов.

Нурлыбек Налибаев также принял участие в открытии Центра гематологии в Усть-Каменогорске. Новое медицинское учреждение будет оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь жителям области Абай, а также Восточно-Казахстанского и Павлодарского регионов в диагностике и лечении сложных гематологических заболеваний. Основная цель – обеспечить гражданам доступ к качественной и своевременной медицинской помощи независимо от места проживания.

Строительство масштабного объекта началось в 2020 году. В прошлом году по поручению Главы государства на завершение строительства Центра из Специального государственного фонда было выделено 33,6 млрд теңге возвращенных активов.

«В соответствии с поручением Главы государства особое внимание уделяется не только строительству медицинских объектов, но и обеспечению их эффективной деятельности, чтобы они приносили реальную пользу населению. Поэтому в центре внимания должны находиться вопросы укомплектования Центра квалифицированными специалистами, эффективного использования современного оборудования и качества медицинских услуг. Уверены, что Центр гематологии станет важным медицинским учреждением, оказывающим качественную помощь жителям не только Восточного Казахстана, но и соседних регионов», — подчеркнул Нурлыбек Налибаев.

Центр оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием ведущих мировых производителей. Высокотехнологичное оснащение позволяет проводить точную диагностику онкогематологических заболеваний и сосудистых патологий. Врачи, инженеры и медицинские сестры прошли повышение квалификации в ведущих республиканских и зарубежных клиниках.

Основной корпус рассчитан на 148 мест:

детский стационар на 24 места;
соматическое отделение на 30 мест;
отделение гематологии для взрослых на 25 мест;
кардиология на 37 мест;
кардиохирургия на 20 мест;
отделение трансплантации костного мозга на 12 мест.
В состав комплекса также вошел трехэтажный пансионат на 24 места. Он предназначен для временного проживания пациентов, проходящих реабилитацию, и сопровождающих их близких. Общая площадь трех зданий составляет более 38 тыс. м2.

В ходе посещения Усть-Каменогорских ГЭС и ТЭЦ первый заместитель Премьер-министра ознакомился ознакомился с ходом модернизации четвертого гидроагрегата на гидроэлектростанции и поручил обеспечить повышение эффективности и надежную эксплуатацию оборудования.

#модернизация #ВКО #инфраструктура

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