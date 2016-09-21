Наливные яблоки, солнечные грозди

Собирая очередной урожай, садоводы ТОО «Амангельды» отправляют яблоки и виноград как в местные магазины, так и на экспорт.Муслима Актанова виртуозно работает секатором. Пальцы сборщицы ловко цепляют очередную конусовидную кисть «тайфи розового», чтобы срезать и тут же отправить в деревянный ящик. М. Актанова поясняет, что ни в коем случае нельзя притрагиваться к ягодам руками. После срезания кисть надо держать за хвостик, ведь ягоды покрыты тонким слоем воска, который надо сохранить. Потребителю виноград должен быть доставлен точно таким, каким был на лозе.Опытным сборщикам за день удается собрать до тонны винограда. Муслима относится к их числу. На сбор солнечных ягод она выходит шестой год подряд, уступая по виноградному стажу разве что своей коллеге Мейрамкуль Захановой, работающей на плантации восьмой год. Ровно столько учредитель агропромышленной корпорации ТОО «Амангельды» Нурлан Куралов успешно занимается виноградарством и садоводством. Сегодня в хозяйстве под садовые культуры отведено 500 га земли, в том чис­ле 150 га засажены виноградной лозой. Желание сельского предпринимателя круглый год видеть на прилавках магазинов местный виноград совпало со стремлением государства стимулировать отечественное садоводство и виноградарство. Как результат, за считанные годы в степи появились огромная плантация и сад, в которых по интенсивной технологии выращиваются самые современные сорта, позволяющие собирать большие урожаи.– У нас прекрасные природно-климатические условия: плодородная земля, много солнца, чистый воздух, есть поливная вода и умелые руки – только работай, – так на вопрос о составляющих успеха его предприятия отвечает Н. Куралов. – Первые саженцы я привозил из Италии, Сербии, Узбекистана, Турции. Три года назад мы создали питомник и ежегодно реа­лизуем один миллион саженцев плодовых культур и винограда. Так что теперь фермеры, не выезжая из района, могут приобрести посадочный материал интенсивных сортов, чтобы посадить сад и заложить виноградную плантацию. Привезенные из-за границы саженцы уже здесь районированные. Их приживаемость доходит до 90–95%. Часть этих фруктов – ранние сорта. Они поспевают в середине лета. Средства, вырученные от продажи, идут на массовый осенний сбор урожая.Под виноградники аграрий несколько лет назад выкупил у государства 150 га заброшенных земель недалеко от села Степное. В середине 80-х годов прошлого столетия именно здесь бригадир местного колхоза Христиан Гауст поставил мировой рекорд, собрав с 1 гектара 44 тонны винограда винного сорта. Перенимать опыт к виноградарю приезжали даже из дальнего зарубежья. Современные сорта, урожайность которых в разы выше классических, и технологии возделывания, включая капельное орошение, позволяют перекрыть этот рекорд.Сам Н. Куралов в поисках посадочного материала исколесил полмира, стараясь найти не просто высокоурожайные, но и морозостойкие сорта. Поиск сортовых саженцев привел его в Крым, в Институт виноградарства и виноделия «Магарач». Институт имеет несколько опытных хозяйств, расположенных по всему Крыму, которые являются своеобразными лабораториями по изучению и разведению редких и селекции новых сортов винограда. И теперь на плантациях ТОО «Амангельды» растут новые морозоустойчивые сорта винограда – «коллекция» и «шоколадный», способные выжить в 30-градус­ный мороз. Это пос­ледняя разработка крымских виноградарей. Одно из основных достоинств этих сортов в том, что лозу не надо укрывать на зиму. А это уже само по себе позволяет экономить на каждом гектаре до 1 млн тенге.Опытный хозяйственник уверен, что менее чем через десять лет Казыгуртский район превратится в сад. Ежегодно только его хозяйство инвестирует до 300 млн тенге в развитие. Но на достигнутом фермер не намерен останавливаться, вынашивая грандиозные планы, которые совпадают со стремлением руководства области создать продовольственный пояс и сформировать бренд «Онтустик экспорт». Аким области Бейбут Атамкулов поставил задачу поддержать товаропроизводителей, составить перечень экспортируемой продукции, разработать единую программу «Онтустик экспорт», в основе которой лежит поставка за рубеж экологически чистой продукции.Фермер уже выносил идею создания плодово-виноградного кластера, бросив клич среди малоземельных крестьян объединиться и создать кооператив. Первые три десятка фермеров уже откликнулись. Предприниматель уверен, что это только начало, и к весне единомышленников станет значительно больше и можно будет заложить сад площадью под тысячу гектаров. Причем фермер предлагает не ограничиваться яблонями и виноградниками, а активно высаживать косточковые – сливы, персики, черешню. И даже предлагает Министерству сельского хозяйства разработать специальную программу по примеру той, что стимулирует массовое развитие животноводства. Практика показывает, что помощь сельхозпроизводителям со стороны государства не уходит, как вода в песок, а произрастает садами, способными обеспечить не только внутреннюю потребность в фруктах, но и наладить их экспорт.Ежедневно ТОО «Амангельды» отправляет в Россию 20 тонн винограда и столько же яблок таких востребованных на потребительском рынке сортов, как «айдаред», «голден делишес», «фуджи», «гренни смит», «ред делишес». И это помимо того объема продукции, которая поступает на отечественные рынки и прилавки магазинов. Хозяйство уже третий год экспортирует в Россию свою продукцию, заключив договор с крупной торговой сетью. Южноказахстанские яблоки и виноград охотно покупают в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге.Н. Куралов убежден, что местные ягоды и фрукты в состоянии составить конкуренцию заморским и внутри страны. Местная продукция намного превосходит по своим вкусовым качествам и по полезности. Только в Казыгуртском районе площадь садов за текущий год увеличилась на 316 га и достигла 2 266 га. Если в прошлом году аграрии района собрали 1 480 тонн винограда, то в этом только за несколько дней с начала массового сбора уже успели продать 1 200 тонн.Садоводство – прибыльное дело, и многие крестьяне уже пересматривают свои взгляды на вопрос хозяйствования на земле, делая выбор в его пользу. Да и потребителям достаточно только попробовать и сравнить вкус привозного винограда с местным, чтобы однозначно сделать выбор в пользу отечественной ягоды. Признаюсь, я не удержалась, отщипнув прямо в поле от кисти пару крупных малиново-фио­летовых ягод. Хрустящая мякоть винограда оказалась соч­ной и медовой, оставив во рту еле ощутимую терпкость. Рука автоматически снова потянулась к лозе.Н. Куралов обещает поставлять казахстанцам яблоки и виноград по доступным ценам круглый год. Для этого уже и хранилище построено, вместимость которого 2 тыс. тонн. Чтобы покупатели могли легко отличить местную экологически чистую сельскохозяйственную продукцию от импортной, на каж­дом ящике наклеена этикетка с обозначением бренда «Аман».