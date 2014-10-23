В парламент Венгрии поступил законопроект, который предлагает ввести налог на пользование Интернетом, сообщает телеканал 24.kz.
С подобной инициативой выступил министр экономики Венгрии Михали Варга, сообщает Белта. Документом предусматривается, что налог будет расти пропорционально увеличению интернет–трафика. Платить нужно будет 150 форинтов ($0.6) за каждый потребленный гигабайт. Если парламент поддержит новый законопроект, то интернет–провайдеры обязаны будут до 20 числа каждого месяца рассчитывать объем налога и уплачивать его.
В правительстве Венгрии ожидают, что благодаря нововведению дополнительные поступления в госбюджет составят 20 млрд форинтов ($80 млн).