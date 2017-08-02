Налоги должны платиться легко и просто - вице МНЭ

Политика
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Инга Селезнева
Для упрощения выплаты налогов ряд изменений, такие как налоговое кредитование и упрощение выплаты налогов, об этом рассказал заместитель министра национальной экономики Руслан Даленов, в рамках пресс-конференции в Правительстве РК, передаёт корреспондент Kazpravda.kz.



"Сегодня, кто хочет открыть собственное дело или бизнес, человек не должен путаться как платить налоги. Это должно осуществляться легко и просто. Во-первых мы планируем изменить идеологию, во-вторых внедрить стимулирование, и в-третьих упростить администрирование",- сказал Руслан Даленов.



Кроме того, 







Далее Даленов пояснил каким образ три эти пункта будут осуществляться. Так по его словам, новый налоговый кодекс начнёт действовать уже в следующем году и действовать в пользу налогоплательщика.






"Что касается идеологии, то все неточности будут трактоваться в пользу налогоплательщика. Это абсолютно новый принцип, который позволит справедливо рассматривать налоговые споры,которые неизбежно будут возникать всегда. Предлагается не применяя штрафы и пени, если налогоплательщик действует в соотвествии с разъяснением налоговых органов, которые в последствии изменились",- сказал он.



Что касается стимулирования налогоплательщиков то будут подготовлены поправки для привлечения инвестиций в ряд структур.



"По стимулированию мы подготовив поправки для привлечения инвестиций, в геологоразведку, стимулируем кредитование банками, для эффективности СЭЗов, для упрощения работы IT-компаний. А также у нас отменяются некоторые виды сборов, например, сбор налогов с аукционов",- пояснил Даленов.



В вопросе упрощение администрирования вице МНЭ считает, что бизнесменам нудно помогать платить налоги.



"Мы провели большую работу, администрирование, я считаю, не должно строится на ошибках, нужно помогать платить налоги. Часть проверок облагать в аутсорсинг, пусть бизнес сам проверяет бизнес. То есть тот, кто попадает в "желтую" "разную" зону нужна будет либо помощь, либо прямое администрирование, то есть проверки" -сказал он.

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