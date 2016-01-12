​Налоги: строги, но справедливы

О том, что в уполномоченных государственных органах рассматривается вопрос целесообразности введения такого налога, а также обо всем комплексе преобразований, призванных обеспечить реформаторское направление в части индустриализации и экономического роста, сказал Глава государства Нурсултан Назарбаев в своей статье «План нации – путь к казахстанской мечте».
Выстраивая экономику без бюрократических издержек, Казахстан выбирает своей долгосрочной линией движения перманентное сокращение транзакционных издержек функционирования экономики. Президент РК считает, что их величина прежде всего зависит от работы государственных институтов. В части налогов – от улучшения налогового и таможенного администрирования. И речь ведется об интеграции налоговой и таможенной систем, что уже происходит с преобразованием двух отдельных комитетов в единый комитет государственных доходов Министерства финансов РК и становлением его как авторитетного государственного органа для налогоплательщиков самого разного класса.
Попытаемся проанализировать характеристики будущего налога с продаж, его становление и сферы применения. Как утверждают работники фискальных органов, этот косвенный налог будут взимать с покупателя в момент приобретения товара или услуги, а выражаться он будет неким процентом от стоимости реализованного. То есть эту формулировку следует понимать как обложение налогом конкретной сделки, то есть в момент покупки товаров конечным потребителем. То есть магазин кондитерских изделий станет конечным потребителем для фабрики, их производящей. Значит получается, что уплачивать налог с продаж будет магазин и всего один раз. Поскольку для фабрики именно он явится конечным потребителем.
Но, как говорится, могут быть и варианты. Здесь у фискалов возникает нужда в точном определении признаков, которыми будет характеризоваться продажа товара конечному потребителю. Установить критерии, которые помогут отделить реализацию товара для конечного использования от продажи для использования коммерческого. А таковым может быть либо новый этап продажи, либо его переработка. Тогда эстафета налога с продаж передается по цепочке далее. Итак, задачей налогового администрирования станет поиск и определение окончательного потребителя товара либо услуги. Повторимся: перед комитетом госдоходов во весь рост поднимается задача поиска фактического налогоплательщика, чтобы именно его включить в собственное административно-надзорное поле.
Далее. В отличие от НДС, новый вид налога неприменим для экспортных товаров; он взимается лишь при розничной торговле; не предполагает возврата сумм из бюджета, поскольку отсутствует и неприменим механизм зачета. Практически цепочка взимания налога образуется из двух субъектов: производитель товара и его покупатель. Выпадает возможность завысить товар, пропустив его через ряд фирм-посредников. Что же следует знать малому и среднему бизнесу о налоге с продаж? Фискалы утверждают: при условии, что конечными продавцами товаров становятся субъекты МСБ, то замена НДС налогом с продаж упростит им работу, фактически становясь налогом с оборота. Что автоматически исключает требование каких-то специальных знаний.
В принципе, как мы отметили в начале, налог с продаж – всего лишь один из видов налога на потребление. Как стало ясно, его взимают на месте торговли, в торговой точке при покупке определенных товаров или услуг. Отсюда следует, что фискалам предстоит определить перечень подпадающих под действие налога товаров и услуг. Список исключений должен быть доведен до МСБ и рядового потребителя, как только его выработают, – при помощи широчайшей разъяснительной работы.
Притом что у нас в стране налог с продаж может взиматься «каскадным методом», то есть на каждом уровне купли-продажи его ставка не может превышать 5%, считают налоговые аналитики. Как показывает зарубежный опыт, если ставка приближается к 10%, или даже больше, случается массовое уклонение от уплаты этого налога. Розничные покупатели притворяются предпринимателями, начинают приобретать товары через своего работодателя или все больше покупок совершают в Интернете.
За рубежом налог с продаж действует в нескольких странах. Более всего он привычен для жителей США и Японии. Здесь исходят из принципа, заключающегося в идее устойчивости налога с продаж по отношению к уклонению от уплаты. В этой системе продавец товара обязан решать, является ли его покупатель конечным потребителем или же нет. При ответе «да» с него надо получить налог, при ответе «нет» продать свой товар без налога. Как предпринимателю, который что-то произведет новое и сам станет взимать налог с продаж, перечисляя его сумму в соответствующий правительственный орган. Далее вступают в свои права фискальные органы, администрирующие этот вид налога.
Станет ли комитет государственных доходов, возникший в 2014 году при реформировании налоговой и таможенной служб, единым адресатом для отечественных предпринимателей и зарубежных инвесторов? Адресатом, который уполномочен государством на создание равной конкуренции, прозрачного и адекватного налогообложения и администрирования налоговых платежей. По сути, комитет госдоходов призван стать службой, ориентированной на клиента-налогоплательщика (а также плательщика прочих взносов в бюджет). Комитету предстоит создать в Казахстане условия для незатруднительной международной торговли, а равно и добровольности уплаты налогов.
Свою значимость этой структуре предстоит продемонстрировать и на методах поэтапного внедрения всеобщего декларирования доходов и имущества. В статье Нурсултана Назарбаева об этом сказано: «В 2017 году декларации будут представлять работники государственных предприятий и учреждений, национальных компаний – это около 1,7 млн человек. С 2020 года всеобщим декларированием будут охвачены все физические лица». К тому же планируется оптимизация действующих налоговых режимов с обязательным ведением, начиная с 2017 года, налогового учета доходов и расходов, что позволит Казахстану резко снизить уровень теневой экономики.
...Итак, страну ждут кардинальные реформы. В налоговой сфере, деловом климате, прочих условиях, формирующих стабильный экономический рост. И вклад каждого уполномоченного государственного органа, каждого казахстанца как личности откроет нации путь к казахстанской мечте.