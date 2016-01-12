​Налоги: строги, но справедливы

О том, что в уполномоченных государственных органах рассматривается вопрос целесообразности введения такого налога, а также обо всем комплексе преобразований, призванных обеспечить реформаторское направление в части индустриализации и экономического роста, сказал Глава государства Нурсултан Назарбаев в своей статье «План нации – путь к казахстанской мечте».

Выстраивая экономику без бюрократических издержек, Казах­стан выбирает своей долгосрочной линией движения перманентное сокращение транзакционных издержек функционирования экономики. Президент РК считает, что их величина прежде всего зависит от работы государственных институтов. В части налогов – от улучшения налогового и таможенного администрирования. И речь ведется об интеграции налоговой и таможенной систем, что уже происходит с преобразованием двух отдельных комитетов в единый комитет государственных доходов Министерства финансов РК и становлением его как авторитетного государственного органа для налогоплательщиков самого разного класса.

Попытаемся проанализировать характеристики будущего налога с продаж, его становление и сферы применения. Как утверждают работники фискальных органов, этот косвенный налог будут взимать с покупателя в момент приобретения товара или услуги, а выражаться он будет неким процентом от стоимости реализованного. То есть эту формулировку следует понимать как обложение налогом конкретной сделки, то есть в момент покупки товаров конечным потребителем. То есть магазин кондитерских изделий станет конечным потребителем для фабрики, их производящей. Значит получается, что уплачивать налог с продаж будет магазин и всего один раз. Поскольку для фабрики именно он явится конечным потребителем.

Но, как говорится, могут быть и варианты. Здесь у фискалов возникает нужда в точном определении признаков, которыми будет характеризоваться продажа товара конечному потребителю. Установить критерии, которые помогут отделить реализацию товара для конечного использования от продажи для использования коммерческого. А таковым может быть либо новый этап продажи, либо его переработка. Тогда эстафета налога с продаж передается по цепочке далее. Итак, задачей налогового администрирования станет поиск и определение окончательного потребителя товара либо услуги. Повторимся: перед комитетом госдоходов во весь рост поднимается задача поиска фактического налогоплательщика, чтобы именно его включить в собственное административно-надзорное поле.

Далее. В отличие от НДС, новый вид налога неприменим для экспортных товаров; он взимается лишь при розничной торговле; не предполагает возврата сумм из бюджета, поскольку отсутствует и неприменим механизм зачета. Практически цепочка взимания налога образуется из двух субъектов: производитель товара и его покупатель. Выпадает возможность завысить товар, пропустив его через ряд фирм-посредников. Что же следует знать малому и среднему бизнесу о налоге с продаж? Фискалы утверждают: при условии, что конечными продавцами товаров становятся субъекты МСБ, то замена НДС налогом с продаж упростит им работу, фактически становясь налогом с оборота. Что автоматически исключает требование каких-то специальных знаний.

В принципе, как мы отметили в начале, налог с продаж – всего лишь один из видов налога на потребление. Как стало ясно, его взимают на месте торговли, в торговой точке при покупке определенных товаров или услуг. Отсюда следует, что фискалам предстоит определить перечень подпадающих под действие налога товаров и услуг. Список исключений должен быть доведен до МСБ и рядового потребителя, как только его выработают, – при помощи широчайшей разъяснительной работы.

Притом что у нас в стране налог с продаж может взиматься «каскадным методом», то есть на каждом уровне купли-продажи его ставка не может превышать 5%, считают налоговые аналитики. Как показывает зарубежный опыт, если ставка приближается к 10%, или даже больше, случается массовое уклонение от уплаты этого налога. Розничные покупатели притворяются предпринимателями, начинают приобретать товары через своего работодателя или все больше покупок совершают в Интернете.

За рубежом налог с продаж действует в нескольких странах. Более всего он привычен для жителей США и Японии. Здесь исходят из принципа, заключающегося в идее устойчивости налога с продаж по отношению к уклонению от уплаты. В этой системе продавец товара обязан решать, является ли его покупатель конечным потребителем или же нет. При ответе «да» с него надо получить налог, при ответе «нет» продать свой товар без налога. Как предпринимателю, который что-то произведет новое и сам станет взимать налог с продаж, перечисляя его сумму в соответствующий правительственный орган. Далее вступают в свои права фискальные органы, администрирующие этот вид налога.

Станет ли комитет государственных доходов, возникший в 2014 году при реформировании налоговой и таможенной служб, единым адресатом для отечественных предпринимателей и зарубежных инвесторов? Адресатом, который уполномочен государством на создание равной конкуренции, прозрачного и адекватного налогообложения и администрирования налоговых платежей. По сути, комитет госдоходов призван стать службой, ориентированной на клиента-налогоплательщика (а также плательщика прочих взносов в бюджет). Комитету предстоит создать в Казахстане условия для незатруднительной международной торговли, а равно и добровольности уплаты налогов.

Свою значимость этой структуре предстоит продемонстрировать и на методах поэтапного внедрения всеобщего декларирования доходов и имущества. В статье Нурсултана Назарбаева об этом сказано: «В 2017 году декларации будут представлять работники государственных предприятий и учреждений, национальных компаний – это около 1,7 млн человек. С 2020 года всеобщим декларированием будут охвачены все физические лица». К тому же планируется оптимизация действующих налоговых режимов с обязательным ведением, начиная с 2017 года, налогового учета доходов и расходов, что позволит Казахстану резко снизить уровень теневой экономики.

...Итак, страну ждут кардинальные реформы. В налоговой сфере, деловом климате, прочих условиях, формирующих стабильный экономический рост. И вклад каждого уполномоченного государственного органа, каждого казахстанца как личности откроет нации путь к казахстанской мечте.