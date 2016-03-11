​Налоги в онлайн-формате

550
Инеш КАНКЕНОВА

Об этом вчера в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил журналистам директор департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов Ержан Биржанов. В частности, спикер отметил, что через портал теперь можно не только получить консультацию специалиста, но и встать на учет налогоплательщикам, просчитать сумму налога, пени и прочее. В итоге из 53 оказываемых госуслуг 65 процентов можно получить посредством интернет-ресурсов. В комитете уверены: это значительно сокращает время и деньги клиентов, позитивно отражается на имидже налогового ведомства.

Вместе с тем уже с января прошлого года в стране внедрена и действует новая информационная система «Централизованные унифицированные лицевые счета». Ее использование позволило упростить бизнес-процессы по учету ведения лицевых счетов. А сокращение кодов бюджетной классификации по налоговым и таможенным пошлинам, также предусмотренное ЦУЛС, снизило нагрузку на информационные системы, упростило взаиморасчеты и ведение бизнеса, связанного с уплатой налогов и платежей в государственную казну. Параллельно проводится и работа по укомплектованию центров таможенного оформления сотрудниками-женщинами. Они менее подвержены коррупции, считает руководство комитета, более доброжелательны при обращении с налогоплательщиками.

Принятые меры, согласно отчетам социологического исследования, в разы увеличили число удовлетворенных оказанием госуслуг в соответствующих структурах. Положительно работу органов госдоходов граждане оценивают и в социальных сетях – «главных помощниках» ведомства. Особенно позитивно восприняли казахстанцы практически повсеместное введение электронных очередей. Однако это нововведение помогает не только гражданам сэкономить свое время, но и работникам структурных подразделений с целью выявления проб­лем и ошибок в работе с населением.

Проведенная КГД МФ РК работа в целом способствовала сокращению времени таможенной очистки товаров по экспортно-импортным операциям с 6 часов 48 минут до 3 часов, времени прохождения таможенных операций в пунктах пропуска с 74 минут в 2014 году до 65 минут в 2015-м.

– В конечном итоге мы стремимся создать полноценную онлайн-связь с потребителями услуг для того, чтобы каждый в любое удобное ему время имел возможность правильно и быстро произвести необходимые операции. Это также будет способствовать созданию государственной корпорации «Правительство для граждан», которая в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» призвана стать единым провайдером государственных услуг в Казахстане, – уточнил Е. Биржанов. 

