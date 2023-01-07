Налогов на миллиард тенге недоплатил актюбинский бизнесмен и лишился свободы

Происшествия
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Суд приговорил нарушителя к 4 годам лишения свободы.

Фото: Kazpravda.kz

В Актобе  директора ТОО "АктобеЭлектросетьстрой" признали виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон".

1 миллиард 491 миллион тенге недоплатил налогов директор ТОО "АктобеЭлектросетьстрой" за период с 2015 по 2017 год. 

По данным Департамента экономических расследований обвиняемый вносил искаженные данные в декларацию о доходах и расходах, использовал счет-фактуры без фактического выполнения работ. 

Однако сам подсудимый вину не признал. Уверял, что работал с госзакупом, прибегал к услугам субподрядчиков, ложные счета-фактуры не использовал. 

Также, по его словам, все работы он проводил, товары поставлял, и они потом использовались при строительстве объектов, которые уже сдали в эксплуатацию. 

Суд не поверил оправдательным показаниям и решил, что обвиняемый виновен в неуплате налогов. 

Директора приговорили к 4 годам лишения свободы и обязали возместить ущерб государству 1 миллиард 491 миллион тенге. Приговор в законную силу не вступил.

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