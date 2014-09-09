Налоговая и таможенная службы объединены в Казахстане. Сегодня, 9 сентября, Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК объявил о своей реорганизации, сообщает Kazpravda.kz
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"Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан сообщает о своей реорганизации путем слияния в Комитет государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан согласно постановлению Правительства
Республики Казахстан от 14 августа 2014 года №933. Все претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Астана ул. Бейбитшилик, 10", – распространила релиз пресс-служба Комитета таможенного контроля.
Отметим, что Комитету государственных доходов Минфина также переданы функции и полномочия Налогового комитета и, кроме того, часть функций и полномочий упраздненной
ранее финансовой полиции: по предупреждению, выявлению, пересечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений. Комитет государственных доходов Министерства финансов возглавил Даулет Ергожин.