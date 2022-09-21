Фото: Kazpravda.kz
Мажилис , Экономика
Налоговая осмотрительность, снижение нагрузки на фонд оплаты труда, уменьшение НДС при переработке рыбы – поправки
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в Налоговый кодекс и в закон о введении в действие Налогового кодекса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, законопроект разработан согласно Плану законопроектных работ Правительства и в реализацию поручений Главы государства. Первый блок поправок предусматривает снижение нагрузки на фонд оплаты труда.

«Главой государства в прошлогоднем Послании народу Казахстана было поручено внедрение единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса со снижением суммарной нагрузки. В настоящее время с фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж. Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам. Единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений», - отметил министр.

Он также добавил, что платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа.

«Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку», - сказал глава МНЭ.

Второй блок поправок связан с изменениями в отраслевых законодательствах. Предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при банкротстве физических лиц. Так, предлагается определить размер госпошлины при обращении в суд для признания банкротом, а также исключение налоговых рисков в случае списания задолженности.

Следующая норма касается сферы недропользования. С 2024 года упраздняется ведение Госбаланса. Запасы будут оцениваться по новой системе. В связи с этим предлагается изменение объекта обложения налогом на добычу полезных ископаемых.

Следующий, третий блок поправок направлен на стимулирование отечественных товаропроизводителей.

«Предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства. Для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара – сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара», - отметил Алибек Куантыров.

Следующая норма касается реализации аффинированного золота. Сейчас реализация Национальному банку такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам.

Также, решается вопрос укрупнения электрических сетей. Предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией.

Четвертый блок поправок предусматривает меры дальнейшего развития транспортной системы. В сфере железнодорожного транспорта предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при оказании услуг магистральной железнодорожной сети пассажирским перевозчикам с применением нулевого тарифа. В сфере гражданской авиации вносятся нормы по исключению сборов за выдачу сертификатов, так как услуги оказываются самофинансируемой организацией.

Также, предлагается расширение применения нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов. Сейчас льгота действует только для аэропортов. Для развития автомобильных перевозок предлагается освобождение от сбора за первичную регистрацию седельных тягачей, годом выпуска до 7 лет.

Пятый блок вопросов касается платежей физических лиц. Предлагается исключение платежей за регистрацию актов гражданского состояния в связи с передачей функции регистрации в Госкорпорацию «Правительство для граждан».

Также предлагаются дифференцированные ставки госпошлины за выдачу паспорта гражданина РК в зависимости от количества страниц, а также снижение госпошлины в 2 раза для детей.

Кроме того, исключаются налоговые риски при получении вознаграждения за сообщение о фактах невыдачи чека, списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья.

Также, согласно поручению Главы государства предлагается введение принципа должной осмотрительности.

«Субъекты бизнеса будут проверять добросовестность своих контрагентов, тем самым проявляя должную осмотрительность. Также предлагаются нормы в части упрощения налогового администрирования, а также уточняющего и редакционного характера», - отметил глава МНЭ.

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