По сравнению с 2014 годом поступления в бюджет увеличились на 725,6 млн тенге. Улучшение показателей достигнуто во многом благодаря развитию промышленности и предпринимательства. Так, объем промышленного производства незначительно превысил ожидания и составил 8,51 млрд тенге. Что касается бизнеса, то по району зарегистрировано 8 829 субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью, из них около 8 200 – действующих. Львиную долю (более 6,5 тыс.) составляют индивидуальные предприниматели, остальные – крестьянские хозяйства. Число занятых в сфере малого бизнеса составляет свыше 33 тыс. человек.

Как и в других районах области, важное место занимает сельскохозяйственный сектор. За прошлый год местными аграриями произведено различной продукции на сумму 28,5 млрд тенге. В целях дальнейшего развития хозяйства приобрели 95 единиц новой сельхозтехники на сумму 615,2 млн тенге. Многие используют технологию капельного орошения. Что касается инвестиций, то на реализацию ряда крупных проектов в район привлечено более 26 млрд тенге.