​Налоговая прибавка

Свежий выпуск
456
Михаил ТЁ, Жамбылская область

По сравнению с 2014 годом поступления в бюджет увеличились на 725,6 млн тенге. Улучшение показателей достигнуто во многом благодаря развитию промышленности и предпринимательства. Так, объем промышленного производства незначительно превысил ожидания и составил 8,51 млрд тенге. Что касается бизнеса, то по району зарегистрировано 8 829 субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью, из них около 8 200 – действующих. Львиную долю (более 6,5 тыс.) составляют индивидуальные предприниматели, остальные – крестьянские хозяйства. Число занятых в сфере малого бизнеса составляет свыше 33 тыс. человек.

Как и в других районах области, важное место занимает сельскохозяйственный сектор. За прошлый год местными аграриями произведено различной продукции на сумму 28,5 млрд тенге. В целях дальнейшего развития хозяйства приобрели 95 единиц новой сельхозтехники на сумму 615,2 млн тенге. Многие используют технологию капельного орошения. Что касается инвестиций, то на реализацию ряда крупных проектов в район привлечено более 26 млрд тенге.

Популярное

Все
В Караганде осудили женщину, которая отдала своих малышей в приемные семьи
Форсайт Академии наук
А будет ли музей?
Возможности ИИ усугубляют риски
Выявлены нарушения по нацпроекту «Келешек мектептері»
В Литературно-мемориальном музее Достоевского проходит выставка «Старый Семей»
Боевые задачи в мирных условиях
Его благословил сам Кенен Азербаев
Молодежь против наркотиков
Спортивный вихрь Qyzyljar 2025
Внедряются стандарты Smart City
Дрон летает... под землей
Сократилась задолженность медорганизаций
Какая она – промышленность будущего?
Создана модель подземной гидросферы
Молодежная дружба в рамках содружества
В республике появится сеть региональных травматологических центров
Свыше 45 млрд тенге выделено на водоснабжение сел СКО
Улучшилась криминогенная ситуация
ЕС к 2040 году планирует сократить выбросы CO2 на 90%
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Когда региональная сила становится мировым аргументом
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В столице открылась фотовыставка «Моя Астана: от прошлого к будущему»
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Реформу надо завершить
Депутаты утвердили отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
Определены победители медиа-премии партии AMANAT
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Казахстан возьмет заем у МБРР для «сокращения цифрового неравенства между городом и селом»
Постановление
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Закон Республики Казахстан
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Канал Найман забетонировали
Новоселье у осетра
Импортозависимость будет снижена
Из рыболовов – в рыбоводы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]