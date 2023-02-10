Надрезы лезвием на лице младенца: по скандальному видео провели проверку

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"По данному факту и видео, которое было размещено в социальных сетях, была проведена проверка по требованию прокуратуры Атырауской области. Проверка уже завершена, и по итогам мы выявили, что это была незаконная медицинская деятельность. Эту методику, хиджаму, применяла медсестра, не имея ни лицензии на свою организацию, ни сертификата, обязательного для допуска к клинической деятельности", – заявила на брифинге в СЦК и.о. председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Лаура Ахметниязова.

Материалы по итогам проверки направлены в прокуратуру и Департамент полиции.

"Данная методика не является медицинской услугой. Так как было проведено инвазивное вмешательство в данной клинике и провела его медсестра, мы наложили штраф на незаконную медицинскую деятельность. Но тем не менее сейчас с нашим территориальным департаментом будем прорабатывать вопрос и направлять судебный иск на запрет деятельности данного центра по данному виду. Все виды медицинской деятельности в Казахстане лицензируются. Также предусмотрено лицензирование традиционной терапии, которая четко конкретизирована, в том числе иглотерапия, фитотерапия и другие, хиджамы в данном перечне нет", – обосновала представитель Минздрава.

Отметим, в конце января этого года Казнет всколынуло видео, где спящему младенцу в одном из медцентров Атырау делают надрезы на лице лезвием.