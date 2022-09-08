Нам достаточно одной победы

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев объявил расширенный список игроков, вызванных на предстоящие игры Лиги наций УЕФА.

Как сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола, наша национальная команда проведет два матча – против Беларуси (22 сентября на своем поле) и Азербайджана (25 сентяб­ря в Баку). 14 сентября команда начнет учебно-тренировочные сборы в Нур-Султане.

В список вошли 33 игрока из казахстанских, российских и бельгийского клубов.

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер», Караганда), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабасы», Шымкент), Данил Устименко («Кайрат», Алматы).

Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все – «Тобол», Костанай), Елдос Ахметов («Тараз»), Михаил Габышев, Талгат Кусяпов (оба – «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Темирлан Ерланов, Дмитрий Шомко, Алибек Касым (все – «Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Гафуржан Суюмбаев («Аксу», Павлодарская область).

Полузащитники: Юрий Логвиненко, Рамазан Оразов, Максим Самородов (все – «Актобе»), Асхат Тагыберген, Самат Жарынбетов (оба – «Тобол»), Аслан Дарабаев, Тимур Досмагамбетов, Исламбек Куат (все – «Астана»), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Адилет Садыбеков («Кайрат»).

Нападающие: Абат Аймбетов («Астана»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Айбар Жаксылыков («Тобол»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Роман Муртазаев («Шахтер»).

Тренерский штаб: Магомед Адиев – главный тренер, Евгений Коструб – ассистент главного тренера, Руслан Балтиев – ассистент главного тренера, Валерий Ситало – тренер вратарей, Ерлан Ибраим – тренер по физподготовке, Заур Нозадзе – тренер-аналитик.

Отметим, что сборная Казах­стана­ лидирует в группе 3 дивизиона C Лиги наций. Для того чтобы победить в квартете, команде Адиева достаточно выиграть один из оставшихся матчей. Напомним, что наша дружина в этом отборочном цикле уже обыграла Азербайджан – 2:0, дваж­ды была сильнее Словакии – 1:0 и 2:1, а также один раз сыграла вничью с Беларусью – 1:1.

Турнирная таблица. Лига С. Группа 3.

М Команда И В Н П Г О

1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10

2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6

3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4

4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

Недавно Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте представила обновленный рейтинг среди мужских сборных. В нем сборная Казахстана сохранила за собой 114-е место. Топ-10 лучших команд мира возглавляет нацио­нальная команда Бразилии, далее располагаются Бельгия, Аргентина, Франция, Англия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия и Дания.

Кстати, на 20 ноября в Абу-Даби запланирован товарищеский матч сборной Казахстана с национальной командой Объе­диненных Арабских Эмиратов, сообщается на сайте kooora.com.