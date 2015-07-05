Нам есть чем гордиться Свежий выпуск 702 Аскар БУРИБАЕВ, заслуженный деятель РК, директор Государственного академического театра оперы и балета им. Абая

Снимаются об истории Казахского ханства художественные и документальные ленты, осуществляются новые театральные постановки, проходят выставки изо­бразительного и прикладного искусства, публикуются труды ученых...

Не мог остаться в стороне от этих важных событий и старейший в республике театр – ГАТОБ им. Абая. Мы решили поставить первый балет, посвященный 550-летию Казахского ханства. «Легенды Великой степи» – так называется новый спектакль, премьера которого с большим успехом состоялась недавно в Алматы.

Благодаря прямой заботе Нурсултана Назарбаева культура в стране развивается поступательно, и об этом надо говорить как о большом достоинстве. Еще во времена СССР наша республика по уровню достижений в области академического искусства – оперы, балета, симфонической и народной музыки – всегда находилась в числе лидеров. С обретением независимости Казахстан не только не утратил свои позиции, а еще больше их упрочил и вывел на абсолютно новый высокий уровень. И в этом неоценимая заслуга Главы государства.

В Казахстане за последние годы открылось много современных учреждений культуры – кино- и концертные залы, библиотеки, художественные галереи, музеи и театры. В Шымкенте появился новый оперный театр. Но особую гордость и восхищение вызывают два уникальных культурных объекта в столице – Театр Astana Opera и Национальный музей РК.

Оперный театр, построенный по самым последним достижениям архитектурной мысли и театральных технологий, поражает воображение своим размахом и масштабностью. Это поистине бесценный подарок для любителей классического искусства. Наш театр приветствует такие новшества и изменения, поскольку для любого развитого государства культурный бренд всегда на первом месте.

Турист, приезжающий в любую страну, обязательно пойдет в оперу, филармонию, национальный музей. В Алматы академическое искусство на примере нашего театра и Казахской государственной филармонии им. Жамбыла переживает новый виток в своем творческом развитии. Новые театральные постановки и концерты к 550-летию Казахского ханства призваны формировать не только высокий художественный вкус у зрителей, но и вызывать у них патриотические чувства. Наш балетный спектакль «Легенды Великой степи» из этого разряда. По моему твердому убеждению, только образованный и культурный человек может считать себя истинным патриотом своей Родины.

Мне довелось присутствовать на совещаниях, которые проводил Президент Нурсултан Назарбаев. На одном из них обсуждался макет Театра Astana Opera. Архитектурный облик нашей столицы формируют лучшие отечественные и зарубежные градостроители. Астана – город будущего, а потому столица возводится в основном в контексте современных модерновых архитектурных решений. Вот и по макету Astana Opera предлагалось несколько вариантов в различных стилевых направлениях, но Глава государства настоял на классическом варианте.

Помню, как всем нам, деятелям культуры, понравилось решение Президента. Ведь оно было продиктовано не сиюминутным порывом, а глубоким и продуманным видением места и роли культуры в истории страны.

Сегодня Astana Opera – жемчужина нашей столицы. Это не только великолепное архитектурное сооружение, но и театр мирового уровня с замечательным творческим коллективом. Оперный театр, как тогда сказал Президент, это классика, академическое искусство, которое будет прославлять нашу эпоху через века.

Не случайно дни рождения Нурсултана Назарбаева и нашей столицы совпадают. В этом есть какая-то истина и историческая справедливость, поскольку Елбасы является ее главным архитектором. Мысли и дела Главы государства, как и молодой столицы, устремлены в будущее, в истории которого Казахстану отводится достойное и заслуженное место.