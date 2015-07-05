Нам есть чем гордиться

Свежий выпуск
702
Аскар БУРИБАЕВ, заслуженный деятель РК, директор Государственного академического театра оперы и балета им. Абая
Снимаются об истории Казахского ханства художественные и документальные ленты, осуществляются новые театральные постановки, проходят выставки изо­бразительного и прикладного искусства, публикуются труды ученых...
Не мог остаться в стороне от этих важных событий и старейший в республике театр – ГАТОБ им. Абая. Мы решили поставить первый балет, посвященный 550-летию Казахского ханства. «Легенды Великой степи» – так называется новый спектакль, премьера которого с большим успехом состоялась недавно в Алматы.
Благодаря прямой заботе Нурсултана Назарбаева культура в стране развивается поступательно, и об этом надо говорить как о большом достоинстве. Еще во времена СССР наша республика по уровню достижений в области академического искусства – оперы, балета, симфонической и народной музыки – всегда находилась в числе лидеров. С обретением независимости Казахстан не только не утратил свои позиции, а еще больше их упрочил и вывел на абсолютно новый высокий уровень. И в этом неоценимая заслуга Главы государства.
В Казахстане за последние годы открылось много современных учреждений культуры – кино- и концертные залы, библиотеки, художественные галереи, музеи и театры. В Шымкенте появился новый оперный театр. Но особую гордость и восхищение вызывают два уникальных культурных объекта в столице – Театр Astana Opera и Национальный музей РК.
Оперный театр, построенный по самым последним достижениям архитектурной мысли и театральных технологий, поражает воображение своим размахом и масштабностью. Это поистине бесценный подарок для любителей классического искусства. Наш театр приветствует такие новшества и изменения, поскольку для любого развитого государства культурный бренд всегда на первом месте.
Турист, приезжающий в любую страну, обязательно пойдет в оперу, филармонию, национальный музей. В Алматы академическое искусство на примере нашего театра и Казахской государственной филармонии им. Жамбыла переживает новый виток в своем творческом развитии. Новые театральные постановки и концерты к 550-летию Казахского ханства призваны формировать не только высокий художественный вкус у зрителей, но и вызывать у них патриотические чувства. Наш балетный спектакль «Легенды Великой степи» из этого разряда. По моему твердому убеждению, только образованный и культурный человек может считать себя истинным патриотом своей Родины.
Мне довелось присутствовать на совещаниях, которые проводил Президент Нурсултан Назарбаев. На одном из них обсуждался макет Театра Astana Opera. Архитектурный облик нашей столицы формируют лучшие отечественные и зарубежные градостроители. Астана – город будущего, а потому столица возводится в основном в контексте современных модерновых архитектурных решений. Вот и по макету Astana Opera предлагалось несколько вариантов в различных стилевых направлениях, но Глава государства настоял на классическом варианте.
Помню, как всем нам, деятелям культуры, понравилось решение Президента. Ведь оно было продиктовано не сиюминутным порывом, а глубоким и продуманным видением места и роли культуры в истории страны.
Сегодня Astana Opera – жемчужина нашей столицы. Это не только великолепное архитектурное сооружение, но и театр мирового уровня с замечательным творческим коллективом. Оперный театр, как тогда сказал Президент, это классика, академическое искусство, которое будет прославлять нашу эпоху через века.
Не случайно дни рождения Нурсултана Назарбаева и нашей столицы совпадают. В этом есть какая-то истина и историческая справедливость, поскольку Елбасы является ее главным архитектором. Мысли и дела Главы государства, как и молодой столицы, устремлены в будущее, в истории которого Казахстану отводится достойное и заслуженное место.

Популярное

Все
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Получит ли развитие в Казахстане диковинный recycle art?
Благодаря спецпроекту дети из аулов могут заниматься любимой игрой
У этого города есть свои герои
Венгрия начала подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников
Магический голос Смоктуновского наполнил особой душевностью фильмы об озере Маркаколь
Асу Алмабаев: Буду драться с любым, кого назначит UFC
Депрессией в cтране страдают сотни тысяч человек
Потоки воды движутся на Кульсары
Изначальный сценарий фильма «Александр Невский» – первая серьезная попытка вывести на экран взаимоотношения русского князя с Золотой Ордой
Какие инфраструктурные инициативы озвучил Токаев на заседании Национального курултая
Зайди в юрту – прими правильное решение
Кристина Гуляс свободно говорит по-казахски с 12–13 лет, а помогли ей друзья и соседи
Уголь можно не только сжигать!
Знает язык в совершенстве. Виктория Хан делится секретами успеха в спорте и работе
Двери вузов Южной Кореи открыты для выпускников наших школ
Большая вода: 250 тонн гумпомощи собрали астанчане для пострадавших
Латиница «оживает» на экране смартфона
Голубые береты преподали старшеклассникам необычный урок НВП
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Приостановлена работа пункта пропуска «Желкуар»
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Париж еще узнает... Не количеством, а качеством собираются брать награды динамовцы
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Более 3,3 тыс. квартир предоставят очередникам в столице в 2024 году
Реализацию инвестпроектов в РК глава МИД обсудил с китайским бизнесом
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Нефтедобывающая NCOC выплатила 12,4 млрд тенге за вред экологии
Годовая инфляция замедлилась в Казахстане
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник

Читайте также

Транзит становится основной статьей экспорта услуг
Появятся комфортные школы
Потоки воды движутся на Кульсары
Предупрежден – значит вооружен!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]