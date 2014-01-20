Нам это по плечу

Политика

Продолжительность жизни в стране должна увеличиться до 80 лет за счет здорового образа жизни и кадрово-технологического развития медицины. В этом плане область более всего преуспела, пожалуй, технологически. Медицинское оборудование появилось такое, что уже к нам стали заезжать иностранцы на лечение, а не только наоборот. Но вот врачебные кадры не всегда поспевают за этим оснащением и количественно, и качественно. Здорового образа жизни также далеко не все у нас придерживаются. Так что Послание, можно сказать, «бьет не в бровь, а в глаз».

Общественный консультант ассамблеи профессор Костанайского пединститута Еркин Абиль заметил, что речь в Послании идет о задачах не одного дня, а на годы вперед. И жизнь показывает, что выигрывают время именно те страны, в которых есть система стратегического планирования, например стремительный Китай. Отечественная динамика развития тоже подтверждает такой тренд. Если у нас говорится о планировании решительного роста производительности труда, то этот посыл подкрепляется планами роботизации производства – без этого столь высокие темпы вряд ли возможны. 

Еще один консультант, профессор Костанайского госуниверситета Владимир Гершун, подчеркнул, что Послание ориентирует на жесткую конкуренцию страны в мире, а не обещает манну небесную. Обнадеживает, что будет серьезно повышено финансирование образования и науки: новые поколения должны знать и уметь больше, чем предыдущие, без этого движения вперед не будет.

На казахском языке изложил свои мысли председатель таджикского этнокультурного объединения Эргашвой Холметов. Он напомнил, каких успехов достигла республика, реализуя предыдущие Послания. Поэтому новый документ воспринимается как напряженный, но реальный план действий.

Холметова очень эмоционально поддержал председатель польского ЭКО Виктор Радумский. «На первый взгляд цифры Послания даже пугают своим масштабом! – признался он. – А затем подумаешь, вспомнишь – ведь можем! Делом доказали». 

От лица тех, кто увидит 2050 год еще во вполне активном возрасте, выступила лидер молодежного крыла азербайджанского ЭКО Зульфия Набиева. Словно отвечая на обращенные к ней взоры седеющих коллег, она заверила, что молодые оправдают возлагаемые на них надежды. И порукой тому будет сильная молодежная политика государства, особенно развитие сферы образования и всемерное поощрение здорового образа жизни. 

Валерий ВЕДЕНКО,
Костанайская область

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