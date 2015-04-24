Свежий выпуск Нам некогда, нам некогда стареть Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

На территории дома, как и во всем городе, пышными белыми цветами расцвели яблоневые деревья, зазеленела травка, торопливо вылезли из-под земли солнечные одуванчики. С наступлением теплых дней на грядках небольшого огорода, за которым терпеливо ухаживает Николай Григорьевич Васильчук, появляются маленькие нежные листочки молодого лука. Но особая гордость ветерана – смородина, клубника и огурчики, выращенные его заботливыми руками.

Николаю Григорьевичу – 78, возраст, как понимае­те, зрелый, но это только по паспорту. Сам он молод душой, весел, бодр и энергичен. Принимает активное участие во всех мероприятиях, организуемых для обитателей дома ветеранов, и, конечно, очень любит свой огород. О чем и рассказывает мне как-то в зимнем саду. Живет Николай Григорьевич здесь 11 лет. Вспоминает, как в 1955 году приехал поднимать целину в Кустанайскую область. В 58-м призвали в армию. Вернувшись, пошел работать на завод Кирова сверловщиком, после трудился водителем грузового троллейбуса. Сейчас на пенсии. С супругой не заладилось, квартиру пришлось продать. А тут еще здоровье резко пошатнулось: Николай Григорьевич начал терять зрение, перенес три операции.

– Без угла не остался, теперь вот живу здесь, не жалуюсь, – улыбается мой собеседник, – да вы приходите летом, я вас таким урожаем со своего огорода угощу!

Вообще, постояльцы дома ветеранов в большинстве своем – люди с активной жизненной позицией. Им некогда скучать и жаловаться. Не обращая внимания на возраст и болезни, вместе отмечают дни рождения, танцуют и поют под баян песни военных лет. Эти ежемесячные мероприятия с праздничным тортом и другими вкусностями организовывает в уютной комнате домоводства жительница дома ветеранов и музыкальный работник по профессии Татьяна Надеина. Человек непростой судьбы, потерявший единственную дочь, Татьяна Андреевна не сломилась, претерпела все невзгоды и печали, посланные ей Небом. В насыщенной общественной работе нашла забвение от воспоминаний и отдохновение для души. Татьяна Андреевна рисует, занимается кулинарией и обладает замечательным талантом сплачивать людей: когда-то такими способностями владели массовики-затейники в санаториях и пионерских лагерях. Кроме того, она прекрасно танцует, печет пироги и варит очень вкусный плов. Жизнестойкость и жизнелюбие этой женщины вызывают неподдельное восхищение. Спрашиваю о рецепте ее молодости, активности и красоты.

– В жизни случаются разные обстоятельства, – говорит Татьяна Андреевна, – и нужно просто оставаться человеком, не опускать руки, то, чему в жизни научился, уметь воплощать и применять. Словом, заниматься тем, что хорошо знаешь и умеешь. Здесь я создала женский вокальный ансамбль, мы поем, сами шьем костюмы, организовываем концерты, конкурсы. Энергии на все хватает, хочется во всем принять участие и за собою всех увлечь, так что находиться от жизни в стороне нет ни времени, ни желания.



