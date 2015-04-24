Свежий выпуск
Нам некогда, нам некогда стареть
Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы
На территории дома, как и во всем городе, пышными белыми цветами расцвели яблоневые деревья, зазеленела травка, торопливо вылезли из-под земли солнечные одуванчики. С наступлением теплых дней на грядках небольшого огорода, за которым терпеливо ухаживает Николай Григорьевич Васильчук, появляются маленькие нежные листочки молодого лука. Но особая гордость ветерана – смородина, клубника и огурчики, выращенные его заботливыми руками.
Николаю Григорьевичу – 78, возраст, как понимае­те, зрелый, но это только по паспорту. Сам он молод душой, весел, бодр и энергичен. Принимает активное участие во всех мероприятиях, организуемых для обитателей дома ветеранов, и, конечно, очень любит свой огород. О чем и рассказывает мне как-то в зимнем саду. Живет Николай Григорьевич здесь 11 лет. Вспоминает, как в 1955 году приехал поднимать целину в Кустанайскую область. В 58-м призвали в армию. Вернувшись, пошел работать на завод Кирова сверловщиком, после трудился водителем грузового троллейбуса. Сейчас на пенсии. С супругой не заладилось, квартиру пришлось продать. А тут еще здоровье резко пошатнулось: Николай Григорьевич начал терять зрение, перенес три операции.
– Без угла не остался, теперь вот живу здесь, не жалуюсь, – улыбается мой собеседник, – да вы приходите летом, я вас таким урожаем со своего огорода угощу!
Вообще, постояльцы дома ветеранов в большинстве своем – люди с активной жизненной позицией. Им некогда скучать и жаловаться. Не обращая внимания на возраст и болезни, вместе отмечают дни рождения, танцуют и поют под баян песни военных лет. Эти ежемесячные мероприятия с праздничным тортом и другими вкусностями организовывает в уютной комнате домоводства жительница дома ветеранов и музыкальный работник по профессии Татьяна Надеина. Человек непростой судьбы, потерявший единственную дочь, Татьяна Андреевна не сломилась, претерпела все невзгоды и печали, посланные ей Небом. В насыщенной общественной работе нашла забвение от воспоминаний и отдохновение для души. Татьяна Андреевна рисует, занимается кулинарией и обладает замечательным талантом сплачивать людей: когда-то такими способностями владели массовики-затейники в санаториях и пионерских лагерях. Кроме того, она прекрасно танцует, печет пироги и варит очень вкусный плов. Жизнестойкость и жизнелюбие этой женщины вызывают неподдельное восхищение. Спрашиваю о рецепте ее молодости, активности и красоты.
– В жизни случаются разные обстоятельства, – говорит Татьяна Андреевна, – и нужно просто оставаться человеком, не опускать руки, то, чему в жизни научился, уметь воплощать и применять. Словом, заниматься тем, что хорошо знаешь и умеешь. Здесь я создала женский вокальный ансамбль, мы поем, сами шьем костюмы, организовываем концерты, конкурсы. Энергии на все хватает, хочется во всем принять участие и за собою всех увлечь, так что находиться от жизни в стороне нет ни времени, ни желания.

Популярное

Все
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Крупный град повредил автомобили на трассе Актау – Жанаозен (видео)
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Видео с "черной массой, сливаемой в Каспий", прокомментировали в Департаменте экологии
Знают, кем станут в будущем. Более 60 особенных детей прошли обучение цифровым навыкам в онлайн-школе
Министр обороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Автобус с пассажирами врезался в столб в Нур-Султане - видео
Полицейских избила группа мужчин в Жамбылской области
Вырастут ли тарифы из-за ремонта на Петропавловской ТЭЦ, ответил аким СКО
4120 метров над уровнем моря: военные альпинисты покорили очередную высоту
Уникальные материалы о подвиге Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова передали Казахстану
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 мая
Болат и его команда
Тело полицейского нашли в водоеме в Костанайской области
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Президент дает казахстанцам четкий сигнал, что времена изменились – Куришбаев
Арестован командир роты полка патрульной полиции в Шымкенте
18-летнюю павлодарку ударило током на крыше поезда, девушка в реанимации
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации

Читайте также

Свежий выпуск
«Чувство времени»: 20 лет спустя
Свежий выпуск
Лелик-космонавт
Свежий выпуск
Прогулка по Бельгии
Свежий выпуск
Улицам – достойные названия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]