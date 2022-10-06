Нам нужна президентская республика с крепкими традициями парламентаризма – Токаев

В Казахстане на первое место выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы. Такое мнение высказал глава государства Касым-Жомарт Токаев на форуме народной коалиции в поддержку его кандидатуры, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На первое место выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы. Нам нужна президентская республика с крепкими традициями парламентаризма. Поэтому наша главная формула государственного строительства "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство" будет постоянно наполняться новым качественным содержанием. В предстоящем электоральном цикле поэтапно пройдут выборы президента, депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней", – заявил президент РК.

По словам главы государства, в результате состоится качественное обновление данных институтов власти на основе новых справедливых принципов. Это позволит сохранить заданный темп реформ и начать новые масштабные преобразования.

"В стране накопилось очень много проблем, требующих своего безотлагательного решения. Уверен, предстоящие выборы заложат фундамент наших новых достижений, станут точкой отсчета новой политической эпохи. Пройдут десятилетия, и о ней, нашей эпохе, будут говорить, как о времени поистине судьбоносных решений и кардинальных перемен. Я в это верю, более того, я в этом убежден", – сказал Касым-Жомарт Токаев.