Политика
Нам нужна стабильность
Меруерт Казбекова, заместитель председателя Демократической партии «Ак жол», председатель Союза женщин-предпринимателей Казахстана

Съезд прошел очень активно и, самое главное, демократично. На пленуме накануне мы много спорили, но так и не пришли к единому мнению и решили вынести эти вопросы на съезд. Сейчас мы понимаем, что это было правильно, потому что право выдвигаться имеют все члены партии.

Мы предлагали в качестве кандидата в президенты Азата Перуашева, но на съезде он объяс­нил, почему задвигает свои личные амбиции. Реальные политики понимают, что нужно объединиться вокруг человека, который имеет большой вес во внешнеполитическом мире и внутри страны.

Для меня, например, показательно, что Касым-Жомарт Токаев владеет такими сложными языками, как китайский и французский, не считая остальных. Это говорит о том, что человек может легко ориентироваться, быстро принимать решения, понимать культуру и менталитет этих народов, а это очень важно в нынешней непростой геополитической ситуации.

Касым-Жомарт Токаев, несомненно, уже останется в истории, так как его приход к власти совпал с очень тяжелым временем катаклизмов и вызовов, с которыми мы не сталкивались никогда прежде. И с 2019 года Глава государства спокойно, уравновешенно и сдержанно отстаивает интересы нашей страны.

Если взять сентябрьское Пос­лание Президента, то в нем есть многое из того, за что высту­пает наша партия на протяжении 20 лет. Все поставленные задачи постепенно выполняются.

Партия «Ак жол» не приемлет революционный путь. Я состою в ней с первых дней существования и именно по этой причине не пошла когда-то в ДВК, потому что выступаю за эволюционное развитие. К примеру, десять лет мы пытались пройти в Парламент, и я благодарна нашей фракции за то, что я работала депутатом пятого и шестого созывов в Мажилисе.

90% сидящих в зале на нашем съезде – предприниматели. Мы не олигархи, не монополисты, а малый и средний бизнес, который в первую очередь ценит стабильность и предсказуемость власти и умение создавать усло­вия для МСБ. Государство не должно вмешиваться в бизнес, и объявленные демонополизация, борьба с олигополиями, возрастание роли конкуренции в экономике и политике импонируют нашим взглядам.

Любые потрясения касаются в первую очередь среднего класса. Поэтому нам нужна стабильность. Средний класс дает работу, платит налоги, многие занимаются меценатством. Это люди неравнодушные, лидеры своих регионов, так сказать, «штучный товар». И, поддержав коалицию и действующего Президента, мы будем строить Новый Казахстан.

При этом партия «Ак жол» не изменяет своим принципам, мы двигаемся в своем русле и будем ставить перед избранным президентом все те вопросы, которые ставили и до этого.

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