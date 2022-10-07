Нам нужны единство и разумные решения

Народная партия Казахстана по решению XXI съезда выдвинула кандидатом на предстоящие внеочередные выборы действующего Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Народная партия Казахстана провела внеочередной XXI съезд, в нем приняли участие 121 делегат офлайн и 379 – онлайн, всего – 500 человек. Как отметил, открывая заседание, председатель партии Ермухамет Ертысбаев, съезд проходит в критически сложнейшее время не только для Казахстана, но и для всего человечества, когда мир столкнулся с невероятным накалом геополитической напряженности.

– С пугающей скоростью возник «пояс нестабильности» вокруг Казахстана – Украина, Армения и Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан, – подчеркнул Ермухамет Ертысбаев. – Казахстан реально является единственным «островом безопасности» не только в Центрально-Азиатском регио­не, но и на всем постсоветском пространстве. И мы не кичимся этим, мы с большой тревогой и сожалением констатируем этот факт, продолжая сохранять и укреплять дружественные отношения со всеми странами.

Он акцентировал внимание на том, что в период геополитической нестабильности необходима максимальная поддержка стабильности и спокойствия, межнационального мира и общественного согласия.

– Мы должны избежать вовлечения нашей страны в водоворот внешних войн и развязывания гражданского и социально-политического противостояния внутри страны, – добавил председатель НПК. – Это – самая главная задача, и она решается благодаря дипломатическим усилиям нашего Президента на международной арене и проведению продуманной внутренней политики.

Ермухамет Ертысбаев заявил, что сейчас не время для «внутриполитических игр и разборок», необходимо единство и разумные решения. Поэтому Народная партия Казахстана первой из политических сил страны поддержала Касым-Жомарта Токаева еще 1 сентября, когда Глава государства озвучил в Послании народу решение о проведении внеочередных президентских выборов.

– В этом вопросе мы исходим из интересов страны, – отметил председатель НПК. – Конечно, главное предназначение политической партии – это борьба за власть, и по логике наша партия могла выдвинуть своего кандидата на пост главы государства. Но на этом критическом отрезке истории здравый смысл и рацио­нальный подход говорят о том, что интересы народа, стабильное и устойчивое развитие нашего государства превыше всего. И с трибуны нашего съезда я обращаюсь ко всем партиям и движениям, ко всем республиканским общественным объединениям принять этот основной посыл Народной партии Казахстана во внимание.

Он выразил уверенность, что в предвыборной программе Касым-Жомарта Токаева будут изложены конкретные пути решения системных проблем в экономике Казахстана. Также предстоящие президентские выборы должны запустить новый цикл масштабной политической трансформации, включающий серию электоральных кампаний. По их итогам будет сформирован новый Парламент и представительные органы власти на местах, избранные на основе честной и открытой конкуренции всех политических сил страны.

Ермухамет Ертысбаев также сообщил, что НПК полностью готова к парламентским выборам. У партии есть четкая и ясная социал-демократическая идеология, программа, партийные ресурсы, активисты и поддержка значительной части народа.

– На внеочередных президентских выборах мы поддерживаем кандидатуру Касым-Жомарта Токаева, – заявил председатель НПК. – Глава государства, как известно, вышел из партии «Amanat», но политика Президента близка нам, полностью соответствует идеологии и ценностям Народной партии Казахстана. Поэтому мы будем активно участвовать в предвыборной кампании, агитируя за Касым-Жомарта Токаева.

По его мнению, необходимо сформировать коалицию в поддержку действующего Президента, потому что в текущих условиях Казахстану не нужен электоральный раскол, который мог бы привести к политическому и гражданскому противостоянию с непредсказуе­мым результатом.

– Народная партия рассчитывает на то, что будет в дальнейшем оказывать поддержку и одновременно в позитивном смысле давление на Главу государства, чтобы он стал народным президентом в ближайшие 7 лет. Потому что интересы народа и страны для нас превыше всего, – заверил Ермухамет Ертысбаев.

В поддержку кандидатуры действующего Президента на съезде также выступили руководители ряда региональных филиалов и молодежных объединений в структуре партии. В ходе голосования делегаты съезда единогласно поддержали выдвижение кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на внеочередные президентские выборы, назначенные на 20 ноября.