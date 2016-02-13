​Нам нужны новые школы

Думаю, что для всех южан это сообщение, прозвучавшее из уст Президента, стало одним из самых важных моментов заседания Кабинета министров. Общеизвестно, что каждый пятый школьник страны живет в Южном Казахстане. Этим во многом и объясняется тот факт, что в регионе не хватает средних учебных заведений. А это просто необходимо, чтобы ученики могли получать знания в комфортных условиях. У меня самой двое детей. Старшая дочь Лиза учится в седьмом классе, а младший сын Аркадий только пойдет в первый класс. Я, как и всякая мать, хочу, чтобы мои дети учились в современной школе, где есть все необходимое для получения знаний и всестороннего развития.

За последние годы на юге построено много новых школ и детских садов, но потребность в них все еще велика. Знаю, что еще в 21-й школе области дети учатся в три смены. Конечно, при таком раскладе очень сложно организовать учебный процесс на должном уровне. Радует, что уже в нынешнем году трехсменных школ будет на 9 меньше. Вместо них построят новые здания. А ведь еще у нас есть аварийные школы, от которых тоже необходимо избавляться. В области сейчас 16 аварийных учебных заведений, и вместо них уже ведется строительство десяти новых корпусов. Наверняка Глава государства хорошо знает о ситуации со школами на юге, и его решение профинансировать в первую очередь строительство новых учебных заведений очень важное и своевременное.