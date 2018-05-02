Нам предстоит обсудить непростые вопросы – Назарбаев о предстоящем заседании ВЕЭС

Фото пресс-службы Президента РК
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба Президента РК, в ходе встречи были обсуждены вопросы повестки дня предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического Совета, а также аспекты дальнейшего углубления евразийской интеграции.
Глава государства, подчеркнув высокие результаты деятельности Евразийского экономического союза, отметил возросшее внимание других стран к объединению.
"Прошлый год был удачным. Товарооборот между нашими странами вырос на 27 процентов. Мы наблюдаем большой интерес к нашему объединению, сегодня с нами сотрудничает более 40 стран. Мы встречаемся с вами накануне Саммита ВЕЭС, все пункты повестки дня которого согласованы. Нам предстоит обсудить непростые вопросы, касающиеся в том числе санкций", – сказал Президент Казахстана.
В свою очередь Тигран Саркисян поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем единства народа Казахстана и пожелал процветания нашей стране.
"По поручению Совета я бы хотел с Вами обсудить несколько деталей: определить, как нам более эффективно провести заседание Высшего Совета, какие вопросы требуют особого внимания, рассмотреть проблемы, касающиеся углубления интеграции", – сказал председатель Коллегии ЕЭК.
Глава государства также был проинформирован о текущей деятельности Евразийской экономической комиссии.