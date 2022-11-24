Нам предстоит совместная масштабная работа – Маулен Ашимбаев

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В своем выступлении председатель палаты прокомментировал итоги состоявшихся 20 ноября внеочередных выборов президента Казахстана. Ашимбаев подчеркнул, что Казахстан вступил в новый этап развития и Парламенту предстоит масштабная работа по реализации приоритетных задач, обозначенных в предвыборной программе Касым-Жомарта Токаева.

«В этот очень важный для нашей страны период народ проголосовал и сделал свой выбор в пользу стратегических инициатив главы государства и строительства Справедливого Казахстана. Были созданы все необходимые условия для проведения открытых и честных выборов.

Отечественные и международные наблюдатели констатировали, что голосование прошло в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. В целом эти выборы подтверждают, что наша страна вступила в новый этап своего развития. Теперь нам предстоит совместная масштабная работа по реализации задач, поставленных президентом страны. Мы все вместе должны реализовать приоритеты предвыборной программы главы государства», – сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.