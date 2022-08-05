Нам важно сохранить солдата

Каждый юноша – защитник, гордость и честь нации, а для любой матери – целая Вселенная. И ни одна из них не должна оплакивать не вернувшегося со службы сына, особенно в мирное время...

Забегая далеко вперед, скажем, что беседа с Халық Қаһарманы, генерал-лейтенантом, экс-начальником Главного (позже –Генерального) штаба Вооруженных сил РК Бахытжаном Ертаевичем Ертаевым получилась детальной, с акцентом на главную мысль: солдата нужно уважать, а командиров – ценить. Офицеры должны ходить с высоко поднятой головой и знать, что не зря посвятили жизнь защите Отечества. А для этого необходимо повышать авторитет людей в погонах, увеличивать заработные платы и расширять льготы.

– Боль современных Вооруженных сил – не все идут служить. Мы должны понять – почему? – говорит Бахытжан Ертаев.

...Только с начала этого года троих солдатов-срочников вернули на малую родину в цинковых гробах. Февраль. Карагандинская область. От менингококковой инфекции скончался 18-летний новобранец. В апреле в одной из воинских частей Жамбылской области прямо во время построе­ния потерял сознание солдат из Мангистау. Спасти его не удалось. А спустя полтора месяца в Прикаспийском регионе свел счеты с жизнью 19-летний парень из Туркестанского края, служивший в погранслужбе КНБ. А недавно в Аягозе умер офицер. По одной из версий, он якобы застрелился, но родственники погибшего в это не верят.

Не все из этих трагических историй имеют отношение к Вооруженным силам, но суть не в этом. Каждый факт смерти солдата и офицера – это горе не отдельной семьи, а всей нации. А это значит – нельзя пускать ситуацию на самотек и запирать ее за печатями секретности. Нужен детальный разбор: кто, за что, почему…

Равняйсь, смирно!

Прошедший все ступени армейских должностей от командира взвода до начальника Генерального штаба ВС Бахытжан Ертаев говорит, что в годы его детства любого сельского паренька впечатлял человек в погонах. Завидев военного издалека, дети наперегонки бежали к нему навстречу, чтобы пожать руку. А если удавалось дотронуться до пуговицы кителя или того больше – примерить фуражку, то все – авторитет среди сверстников обеспечен. Поэтому неудивительно, что в те годы практически каждый воодушевленный положительным примером мальчишка стремился связать свою судьбу с Вооруженными силами.

По словам Бахытжана Ертаева, в советское время в военном училище претендовали 10–15 человек на место. А сейчас? Сейчас в пять-шесть раз меньше. Если учесть, что не все кандидаты проходят жесткую медицинскую комиссию, то принимается почти каждый желающий. Неудивительно, что среди курсантов, а затем и офицеров оказываются люди случайные. А что касается будущих срочников, то, как только начинается призывная кампания, молодежь вся разбегается кто куда, и представителям местных органов военного управления приходится буквально отлавливать призывников и отправлять их на призывной пункт.

– Мне не раз доводилось обмениваться мнениями с различными людьми, с теми, кто на гражданском поприще создают базу для обороноспособности страны, – продолжает собеседник. – Не скрою, многие из них с озабоченностью подчеркивали: в смутные 90-е годы в обществе упал престиж офицера, да и вообще военного человека.

Вопрос этот, как подчеркнул генерал-лейтенант, непростой и, как известно, не ограничивается ведомственными рамками или какими-то особыми интересами:

– Армия – неотъемлемый и далеко не последний по важности институт политической системы, наверное, любой страны. Выражаясь проще – сколок общества. А значит, всем должно быть небезразлично, кто завтра пополнит наши ряды – ряды защитников Отечества, возьмет на себя ответственность за безопасность, судьбу государства, – рассуждает Бахыт­жан Ертаев. – Гибнут солдаты. Но никто досконально не вникал в истинные причины смертей и происшествий в армейской среде.

Да, в настоящее время юноши служат всего 12 месяцев, но какими они заступают на плац? По мнению Бахытжана Ертаева, сегодня нет участия в воспитании и подготовке молодежи к службе в армии со стороны всех институтов гражданского общества. Возрастание негативного отношения к Вооруженным силам происходит вследствие отсутствия соответствующей идеологической работы в школе, колледже, вузе, семье призывника. Действие этой закономерности обусловлено, прежде всего, не столько наличием казарменного хулиганства, сколько нежеланием молодых людей тратить время на службу в армии.

Если до призыва вся деятельность личности была подчинена достижению какой-то цели – получению образования, домашнему и семейному устройству и так далее, то на военной службе молодой человек должен переключится на интересы, связанные с выполнением конституционного долга и часто малозначимые для него. Еще одной проблемой являются обязательства в банках – кредиты. Солдаты-срочники приходят в армию, имея займы на огромные суммы, в основном, на покупку дорогостоящего айфона.

– Нередко задаюсь вопросами, почему для мужчин не считается постыдным под любым предлогом увильнуть от службы в армии, почему сейчас мальчики не играют в Бауыржана Момышулы и Талгата Бегельдинова? Мальчики стали другими? Нет! Иным стало воспитание. В том числе и военно-патриотическое, где кропотливость и система подменяются формализмом. Это отголосок опять же не совсем стабильных 90-х, когда менялись приоритеты в молодежной среде, происходила переоценка ценностей, а, по сути, переоценка и опошление таких высоких понятий, как «служение долгу, своему народу», «мужество», «патриотизм», когда на первый план все больше выдвигались бездуховность, легковестность в оценке происходящих событий и явлений, – отмечает эксперт, подчеркивая, что сегодня местные исполнительные органы власти не вносят лепту в общее дело: ни один представитель акимата не посетил ни одну семью солдата-срочника, не выдал ни одного благодарственного письма и не сказал родителям спасибо за воспитание сына.

Любить по-отцовски

Был как-то в подчинении у Бахытжана Ертаевича один солдат, который от других ничем особенным не отличался. Боец да боец. Однажды в глубокую ночь, будучи дневальным по роте, он оставил «коронное» место, сел на край кровати и начал что-то писать. В этот момент в казарму вошли командир и замполит, конечно, они увидели, что дежурный покинул пост, но мешать не стали, а наблюдали со стороны. А вернувшись к нему через 30–40 минут, увидели, как слезы из его глаз капают на лист бумаги.

– Подошел я к нему, приобнял, а он еще больше расчувствовался, – вспоминает наш собеседник. – Сели, поговорили. Он и письмо свое показал, что писал маме. Обороты, смысл фраз, слова-прощения за причиненные обиды… Я многое прошел, воевал в Афганистане, но даже у меня слезы навернулись. А потом он попросил помочь закончить текст. А уже через пару дней бойцы стали чаще подходить ко мне, советоваться, рассказывать о своих переживаниях и тревогах. Солдат – он ведь, в первую очередь, человек со своим характером, особенностями. Его надо любить по-отцовски или по-братски, тогда и у него будет другое отношение. Новобранца воспитывает не только плац, но и личная беседа и весь коллектив.

А еще была в практике у Бахыт­жана Ертаева одна методика, которой нынче, наверное, мало кто пользуется. В свободное от службы время он писал письма родителям, учителям юнцов, мол, так и так, помогите найти ключ к сердцу вашего ребенка, ученика. Самое интересное – приходили ответы: парень-то, назовем его условно Батыр, неплохой, но только подход к нему нужен другой, поскольку характер своенравный. И в таком едином тандеме удавалось воспитать достойного защитника Отечества.

Пример для подражания

В период становления нашей республики больше внимания уделялось экономическим, политическим и социальным преобразованиям, меньше – духовному развитию граждан страны. А это в конечном счете привело, в первую очередь – у молодежи, к преклонению перед чуждыми ценностями, в некоторых отношениях противоречивыми, несовместимыми с казахским менталитетом, историей и традициями многонационального Казахстана, что негативно отразилось на уровне интеллектуального, культурного, правового воспитания граждан республики.

Эти упущения серьезно пошатнули фундамент патриотического, особенно военно-патриотического, воспитания армейской и допризывной молодежи, привели к отрыву армии от народа, снижению уровня патриотического воспитания в молодежных и других общественных организациях. В результате, до сих пор у отдельных граждан республики отрицательное отношение к воинской службе, к Вооруженным силам, пренебрежение к существующим нормам нравственности, к таким понятиям, как «любовь к Родине», «патриотизм», «долг», «честь».

Говоря о престиже офицерской службы, мы справедливо акцентируем внимание в первую очередь на долге, отваге, романтике. И не вся наша молодежь, наверное, знает, что первый казахстанский космонавт Токтар Онгарбаевич Аубакиров, вырвавшийся из цепких рук земли в октябре 1991 года в бескрайние просторы Вселенной, еще в 1989 году, будучи летчиком-испытателем ОКБ «МиГ», в шестибальный шторм сажал на палубу авианесущего крейсера самолет МиГ-29. По сути это один из самых сложных элементов пилотирования. Мало кто из современной молодежи читает книги прославленных героев-казахстанцев Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы. Не читают и о Талгате Бегельдинове, который первым провел воздушную разведку Берлина на своем Ил-2, подвигах Нуркена Абдирова, Сергея Луганского, Леонида Беды, Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, совершивших свои бессмертные подвиги во имя жизни на земле.

– Сегодня мы должны умело использовать все это в деле воспитания молодежи, в том числе и в гражданской среде. И в этом немаловажную роль должны играть ветераны Вооруженных сил, кто верой и правдой служил во благо развития отечественной армии, – считает Бахытжан Ертаев.

Привитие устойчивого патрио­тизма – это задача не одного поколения. Для того, чтобы выпестовать эту огромную силу, необходимо потратить годы, вложить много труда, активных жизненных сил всего общества. Но для решения этих проблем недостаточно только воспитания. Необходима и социальная составляющая.

По мнению собеседника, нужно вообще пересмотреть социальный пакет для военнослужащих срочной службы. К примеру, предоставлять призывникам отсрочки по кредитам на период прохождения воинской службы. За добросовестное несение службы ввести материальное стимулирование акиматами за счет местного бюджета. При трудоустройстве на государственную службу привилегией должны пользоваться те, кто прошел воинскую службу по призыву. Те же льготы должны быть и при поступлении в высшие, специальные учебные заведения: кто прошел воинскую службу по призыву, должны поступать вне конкурса. А еще надо создать условия и уют в казарме. Было бы неплохо предоставлять и краткосроч­ный отпуск каждому военнослужащему срочной службы после шести месяцев службы. Пусть солдат поедет домой, обнимет мать, поговорит с отцом.

Береги жизнь

В настоящее время, по информации оборонного ведомства, разрабатывается межведомственная программа «Береги жизнь», направленная на профилактику и минимизацию потерь в армии через применение традиционных и внедрение новых форм и методов профилактики, создание благоприятной информационно-имиджевой среды, улучшение военно-социальной работы, устранение негативных тенденций нарушения воинской дисциплины и совершенствование системы воспитательной работы в войсках.

В рамках реализации поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта­ Токаева прорабатывается ряд инициатив по повышению привлекательности срочной воинской службы. Например, призывникам, имеющим займы, предлагают предоставлять кредитные каникулы на весь период прохождения ими срочной службы, ведется работа и по предоставлению квоты для поступления в вузы молодым людям, прошедшим срочную воинскую службу по ходатайству командования воинских частей и другие. Также солдаты смогут во время службы осваивать азы рабочих специальностей, востребованных в реальном секторе экономики, что позволит молодым людям быстрее найти себе занятие на «гражданке».

– Для недопущения противоправных действий, профилактики правонарушений, а также для обеспечения контроля за военнослужащими применяются системы «Пирамида», «Жауынгерлік дос», «Напарник», – отмечают в Минобороны РК. – В казармах размещены телефоны доверия, в популярных мессенджерах созданы специальные чаты с участием родителей военнослужащих срочной службы, командиров подразделений и офицеров воспитательных структур. В войсках внедрена практика проведения еженедельных телефонных переговоров между солдатами и их родителями. Основной упор сделан на индивидуально-воспитательную работу, на постоянной основе оказывается психологическая помощь, проводятся тренинги, привлекаются общественные организации и т. д.

В воинских частях установлены системы видеонаблюдения, регулярно проводятся социологические (анонимные) опросы. В случае фактов противоправных действий военнослужащие, а также их родители могут обратиться в органы военной полиции как по телефону, так и посредством мобильного приложения «Әскери сенім».

Все эти меры способствуют улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, положительному настрою и удовлетворенности личного состава условиями воинской службы. Достаточно ли этих мер? Бахытжан Ертаев уверен, что нет. По мнению генерал-лейтенанта, надо создать генеральную инспекцию при Верховном главнокомандующем или при Совете нацбезопасности, которая бы занималась детальным разбором ЧП и трагедий в Вооруженных силах.

Что касается вопросов формирования у военнослужащих казахстан­ского патриотизма и военно-­патриотического воспитания молодежи, то для Министерства обороны они являются одним из приоритетных направлений деятельности. Данной тематике всегда уделяют пристальное внимание депутаты Парламента. На сегодняшний день Министерством обороны,совместно с цент­ральными государственными органами реализуется Программа военно-пат­риотического воспитания молодежи «Біртұтас ұлт – біртұтас әскер», по поручению Главы государства совместно с другими заинтересованными государственными органами разработан План идеологической работы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан до 2025 года.

Совместно с центральными и заинтересованными государственными органами разрабатывается проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания», инициированный депутатами Cената и Мажилиса Парламента. При этом Министерством обороны разработан проект Постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил военно-патриотического воспитания граждан», который уже прошел согласования с заинтересованными государственными органами. Принятие данных нормативных правовых актов приведет к позитивным правовым последствиям в области военно-патриотического воспитания граждан и укрепления обороноспособности нашего государства.