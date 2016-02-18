​Нам – ЗачОт!

Конкурс был инициирован в 2009 году Международной академией бизнеса, ныне AlmaU, и уже шестой год проходит при поддержке Казахстанского пресс-клуба. В нем приняли участие 22 газеты, 7 сайтов, 6 теле- и радиоканалов, 4 информационных агентства и 4 журнала. В общей сложности для оценки поступило 298 работ от 48 авторов.

Критериями отбора для жюри служили: актуальность и значимость публикации, постановка проблемы и ее всестороннее освещение, профессионализм и мастерство изложения. Важным условием было также безвозмездное размещение материалов в СМИ. Часть номинантов определили в ходе мониторинга публикаций за весь 2015 год.

Жюри определило лучших в 20 номинациях, еще 4 автора стали обладателями специальных призов конкурса. Все победители награждены дипломами и сувенирами Alma University.