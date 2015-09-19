Нам завещали жить в единстве Свежий выпуск 797 Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Проводник по культурным и историческим памятникам регио­на, как и историко-краеведчес­кий сайт «Шуақ», на котором действует иллюстрированный путеводитель, создан Областной юношеской библиотекой им. Ж. Бектурова еще в январе. Подробные сведения о мавзолеях, значимых достопримечательнос­тях, исторических личностях и их вкладе в становление казахского государства оказались в нынешнем году особо востребованы. Решение Главы государства о праздновании в 2015-м 550-летия Казахского ханства вызвало широкий общественный резонанс, пробудило огромный интерес научной и творческой интеллигенции, граждан республики.

История казахского народа и его предков, всех наций и народностей, населяющих страну, – неотъемлемая часть всемирной истории, уходящая корнями в глубокую древность. Об этом не устают говорить сотрудники биб­лиотеки. Здесь выбирают разные форматы мероприятий и главное внимание уделяют книге.

– Хотим воспитать в юношестве и детях казахстанский патриотизм, привлечь их к чтению книг по истории родины, научить знать и почитать традиции, сохранять преемственность поколений, – говорит директор ОЮБ им. Ж. Бектурова Гаухар Бекбалакова.

На телеканале «Қазақстан – Қарағанды» выходят в эфир интеллектуальные игры «Эхо» в совместном с Карагандинским областным филиалом АО «РТРК «Казахстан» проекте. Запомнилась зрителям республиканская online-конференция «Бұқар жырау – әйгілі жырау, ақылшы би, абыз, көмекей әулие», куда вошли «круглый стол» «Көсемсөз зергері», посвященный наследию Қаз дауысты Қазыбек би, и литературно-музыкальная композиция «Сырлы күймен тербеген кең даланы» о творчестве композитора Таттимбета Казангапулы.

Состоявшаяся молодежная литературная эстафета «БОТА-Керуен» «Дәуірдің жарық жұлдызы» влилась в республиканскую акцию «Бір ел – бір кітап», посвященную 100-летию Ильяса Есенберлина и его эпопее «Кочевники». Диалоговая площадка на заданную тему вышла далеко за стены ОЮБ благодаря online-встрече с другими библиотеками страны.

В рамках празднования 550-летия Казахского ханства впервые в Карагандинской области вышло издание «Өр үмітті жастар» на двух языка, куда вошли поэтические и прозаические произведения 80 молодых авторов, жителей области.

Большую аудиторию собрала акция молодежного интеллектуального центра «БОТА» ОЮБ об исторических книгах – «Дулығалы дала хандығы». Ее сопровождали звуки домбры. Испокон веков ее струны печальными или радостными мелодиями повествовали народу обо всем, что происходило в бескрайних степях. Составная и неотъемлемая часть казахской культуры – народная музыка – звучала в каждой юрте и в каждом роду. «Домбра не играет, домбра говорит», – издревле славили верную спутницу кочевники.

О становлении казахской государственности, национальных героях рассказывали горожанам библиотекари и активисты молодежного центра «БОТА», которые выходили в доспехах и национальных костюмах, изображали персонажей исторических романов, читали отрывки из произведений, рассказывали, какую роль в их жизни сыграли почерпнутые из исторических книг знания.

Оживали на площадке городского парка сцены, главными действующими лицами которых были легендарная царица Томирис, искусный полководец и талантливый дипломат Абулхаир, дальновидный политик и один из самых знаменитых ханов – Абылай... И как завет следующим поколениям звучало обращение героев исторической дилогии «Дарабоз» Кабдеша Жумадилова – батыров Кабанбая и Наурызбая: «Жить в братстве и единстве, любить и беречь свою Родину!»

Эти слова горожане принимали на свой счет и встречали их аплодисментами.



