​Намеченное – осуществимо

На очередном брифинге в СЦК на эту тему выступил президент общественного фонда «Евразийский экспертный совет», менеджер Гражданского альянса Казахстана Чингиз Лепсибаев. По его мнению, статья Президента не только дала ясную картину того, какие задачи предстоит решить Казахстану и казахстанцам в ближайшие годы, но и показала, что уже сделано для реализации Пяти институциональных реформ.

Ч. Лепсибаев обратил внимание на то, что большой акцент Глава государства делает на построении профессионального государства.

– Начиная с 1999 года, когда был принят первый закон о государственной службе, казах­станская система госслужбы была и остается одной из сильнейших в СНГ. К нам приезжают за опытом не только из стран Содружества, но и из Восточной Европы, признавая эффективность нашей модели. Принятый в конце прошлого года новый закон предусматривает дальнейшее совершенствование этой системы, – отметил спикер.

По словам главы общественного фонда, очень важно, что появилось новое, курирующее непосредственно эту сферу, министерство. Среди значимых новелл он также назвал возможность привлечения на госслужбу иностранных специалистов, введение новой системы оплаты труда, которая будет зависеть от эффективности деятельности госслужащих.

Кроме того, как подчеркивается в статье, важный аспект нового закона о государственной службе связан с тем, что его базовые нормы будут распространены и на правоохранительные органы. Ч. Лепсибаев призвал обратить на этот момент особое внимание, поскольку это означает очень важное, так сказать, ментальное изменение в работе представителей данных служб. Сотрудники правоохранительных органов – это не только люди в погонах, они являются частью госаппарата, и их задача состоит в том, чтобы осуществлять эффективное управление на вверенном им участке государственной работы.

Правопорядок и законность – еще одно важное направление реформ, которое раскрыл в своей статье Глава государства. Как подчеркнул спикер брифинга, все законодательные нововведения здесь направлены на то, чтобы повысить доверие общества к системе правосудия, а значит – укрепить доверие и к самому государству. Он обратил внимание на такие конкретные шаги, как формирование качественного судейского корпуса, переход от пятиступенчатой к трехзвенной системе правосудия, повышение прозрачности судопроизводства и так далее. Все это будет способствовать утверждению в Казахстане правового государства.

В целом, как отметил спикер, все гражданское общество, каждый казахстанец нашел в этой статье важную и полезную для него лично информацию. Все население страны заинтересовано в реализации инициированных Президентом программ, и обществу нужно четкое понимание того, как помочь нашей казахстанской мечте осуществиться.

– В рамках Плана нации пре­дусмотрено создание общественных советов, уже принят соответствующий закон, который закрепит за ними эффективные инструменты общественного контроля. В состав советов будут входить представители общественности – участники неправительственных организаций, гражданские активисты, известные общественные деятели и так далее. Важно то, и Президент отметил это в своей статье, что решения советов хоть и будут носить рекомендательный характер, но государственные органы будут рассматривать их заключения в обязательном порядке, – отметил Ч. Лепсибаев, подчеркнув, что создание таких советов дает гражданскому сектору, НПО реальную возможность внести свой конкретный вклад в развитие государства.

Кроме того, он подчеркнул, что для того, чтобы эффективно и деятельно включиться в работу по осуществлению намеченных реформ, казах­станцы должны ответственно относиться к своим правам и обязанностям как граждан страны. В полной мере пользоваться предоставляемыми государством возможностями. Расти самим и способствовать росту благосостояния своей страны.