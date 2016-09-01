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​Намерения радикалов сорваны
Ольга ЛЬВОВА

При обысках по местам жительства участников групп изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. А также тротил, самодельное взрывное устройство, ножи, печатные и аудиоматериалы экстремистского содержания, атрибутика международных террористических организаций. Кроме того, обнаружены специальная бумага, компьютерная и множительная техника, фальшивые деньги, которые изготавливались членами одной из групп для финансирования своей деятельности.

В отношении членов указанных группировок начаты досудебные расследования по 6 статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан.

«С санкции суда арестованы 10 человек в Западно-Казахстанской и 11 – в Актюбинской областях. Следственные мероприятия продолжаются», – указывается в информации, размещенной на сайте ведомства.

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