"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях

Казахстанцы распространяют сообщение о вреде пальмового масла и даже пишут о том, что оно является ядом, которым людей травят намеренно. Stopfake.kz разбирался в этом утверждении и рассказал, почему все не так однозначно, передает Kazpravda.kz.

Для начала следует сказать, что пальмовое масло ядом или отравой не является.

Пальмовое масло – это растительное масло, получаемое из масличной пальмы. Растут эти пальмы в основном в тропических широтах. Мировыми лидерами по производству пальмового масла признаны Малайзия и Индонезия. В этих странах пальмовое масло люди издревле употребляют в пищу. Масличная пальма даже изображена на банкноте в 50 малазийских ринггит.

Сейчас пальмовое масло используется в производстве пищевой продукции, косметики и даже биотоплива. Однако споры вокруг него не утихают.

Рассказываем, откуда у пальмового масла настолько плохая репутация.

Во-первых, добыча и производство пальмового масла связаны с масштабной вырубкой тропических лесов. Это ведет к увеличению темпов глобального потепления, загрязнению воздуха и вымиранию животных, чьим естественным ареалом обитания являлись эти тропические леса.

Во-вторых, ранее считалось, что употребление пальмового масла связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечного приступа. Однако сейчас ученые считают, что данных для подобных выводов недостаточно.

На сегодняшний день доказано, что пальмовое масло не содержит опасных для здоровья трансжиров и богато витамином А. Его даже рекомендуют людям, в том числе беременным и кормящим женщинам, для того чтобы избежать дефицита этого витамина.

Употребление пальмового масла в разумных количествах не сопряжено с какими-либо рисками для здоровья и точно не является попыткой отравить себя.

В то же время существуют исследования, которые доказывают, что чрезмерное употребление окисленного пальмового масла действительно может оказать негативное воздействие на организм. Однако следует учитывать, что эти эксперименты проводились на животных и при этом их кормили исключительно окисленным пальмовым маслом и ничем больше. Для того, чтобы пальмовое масло окислилось, его необходимо несколько раз подвергнуть длительной и тщательной термической обработке. В процессе обычного приготовления пищи такого, как правило, не происходит.

Другое исследование, проведенное еще в 2002 году, доказывает, что употребление пальмового масла, полученного из мякоти плодов масличной пальмы, напротив, является профилактикой нескольких видов рака благодаря высокому содержанию бета-каротина.

Пальмовое масло сейчас считают наиболее доступным и выгодным в производстве растительным маслом. Его легко добывать и производить, оно стабильно по своей структуре и подходит для разнообразных целей. К примеру, его можно встретить в составе и маргарина, и губной помады.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы избежать вырубки тропических лесов при производстве пальмового масла. Для этого высаживают карликовые виды масличных пальм, урожай с которых можно получать, не вырубая их, и высаживать больше деревьев на меньшей площади. Также используют специальные удобрения, позволяющие повысить урожайность.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что пальмовое масло, несмотря на окружающие его противоречия, однозначно не является ядом и его употребление в разумных количествах не ведет к смерти и развитию летальных заболеваний.