Спорт
Наметили приоритеты

Предварительные итоги 2013 года подводились в селекторном режиме с участием акимов всех городов и районов, руководителей областных управлений, представителей общественных организаций и народных избранников. Основные показатели, которые нашли отражение в докладах выступающих, проанализированы с позиций реализации Стратегии «Казахстан-2050» и государственных программ, ход выполнения которых в ВКО выявил и неиспользованные резервы.

В целом по прошедшему году сохранена положительная динамика по всем показателям социально-экономического развития. Объем промышленной продукции, по предварительным подсчетам, составляет 1 трлн. 7 млрд. тенге с ростом на 4,3% к уровню 2012 года. Почти на 30% ожидают в регионе рост валовой продукции сельского хозяйства. Приблизительно на 13% увеличился объем инвестиций в основной капитал.

Выше среднереспубликанских показателей темпы жилищного строительства в Восточном Казахстане. За прошедший период сдана 291 тыс. кв. м готового жилья.

Только в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» из республиканского бюджета за три года выделено 27,9 млрд. тенге. Кстати, по словам главы региона, в области проведена определенная работа по устранению недоработок в соответствии с критическим замечанием Главы государства, касающимся микрокредитования в рамках второго направления программы занятости. На конец прошедшего года выдано 2 875 микрокредитов на сумму около 7 млрд. тенге.

Перед участниками совещания поставлена задача качественного улучшения вышеназванных показателей в ручном режиме.

– В октябре 2013 года Главой государства были высказаны критические замечания и даны конкретные поручения центральным и местным исполнительным органам, выполнение которых держится на особом контроле, – отметил аким области. – С нашей стороны внесены предложения Министерству экономики и бюджетного планирования по приоритетности финансирования и оптимизации государственных и отраслевых программ, нацеленных в конечном итоге на создание качественных рабочих мест и рост производительности труда.

Особой темой разговора участников аппаратного совещания стали вопросы, касающиеся дальнейшей работы в рамках межрегиональной интеграции четырех областей – Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской и Павлодарской. Регион выступил с инициативой ее проведения, которая была поддержана Президентом страны в ходе рабочей поездки по Восточному Казахстану в июне 2013 года. Основная задача – в рамках разработанного баланса производства и потребления промышленной и сельскохозяйственной продукции минимизировать импорт товаров, поставляемых соседям по интеграции из зарубежья.

На контроле местной исполнительной власти по-прежнему остаются вопросы выработки новых механизмов модернизации ТиПО, привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в геологоразведку новых месторождений полезных ископаемых.

Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск
фото Сергея СУРОВА 

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