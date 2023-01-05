"Наоборот, ускорили демократизацию" – Карин о январских событиях

Политика , Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Как отметил госсоветник РК, именно после январской трагедии, по инициативе президента, в стране начался динамичный и всесторонний процесс модернизации.

Фото: matritca.kz

Государственный советник РК Ерлан Карин прокомментировал влияние трагических событий января 2022 года на либерализацию и демократизацию Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Год назад произошли трагические январские события. В те дни изначально мирными акциями протеста воспользовались реакционные силы, спровоцировавшие массовые беспорядки и пытавшиеся совершить государственный переворот. Их главной целью было повернуть вспять проводимые преобразования и сохранить старые порядки", – заявил Карин.

Он подчеркнул, что Казахстан тогда столкнулся с реальной угрозой сползания в хаос и анархию. Счет шел буквально на минуты.

"Ценой вопроса, без всякого преувеличения, было сохранение нашей государственности. Попытка госпереворота не удалась только благодаря сплоченности граждан и решительным действиям президента. Мы смогли избежать национальной катастрофы и стабилизировать ситуацию. Власти государств, прошедших через подобные кризисы, как правило, стараются "законсервировать" ситуацию, "забетонировать" политическую систему или, попросту говоря, "максимально закрутить гайки". У нас же движение в сторону либерализации и демократизации не только не было остановлено, а наоборот, ускорилось", – продолжил госсоветник РК.

Карин отметил, что по инициативе президента в стране начался динамичный и всесторонний процесс модернизации.

"Стратегический курс главы государства получил широкую общественную поддержку, о чем свидетельствуют результаты конституционного референдума и внеочередных президентских выборов. Сейчас перед нами стоит задача - сохраняя единство общества, в полной мере реализовать намеченный план реформ", – заключил Ерлан Карин. 

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